Ремонт улицы Доронинской в Вологде приостановили из-за проблем с канализацией

Ремонт улицы Доронинской в Вологде приостановлен из-за проблем с канализацией. Об этом во время прямого эфира «Поокаем в сети» заявил заместитель губернатора Вологодской области Анто Стрижов.

Ему поступил вопрос от жителей Вологды, которые пожаловались на то, что улица Доронинская регулярно подтопляется во время дождей. Жители уверены, что нарушены технологии по укладке асфальта и обратили внимание, что уже наблюдаются выбоины по полотну дороги.

«Насколько я знаю на сегодняшний день ремонт дороги приостановлен до решения вопросов с ливневой канализацией. После нормализации ливневки, будет продолжена укладка верхнего слоя и в то же время будут устранены выбоины. Дорога будет отремонтирована в соответствии с требованиями», — сказал Антон Стрижов.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде на улице Доронинской после подтопления испортился новый асфальт. В администрации города Вологды на запрос NewsVo ответили, что ремонт улицы проводит компания «Магистраль». Кроме того, в 2021 году на этом участке МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» была выполнена большая часть работ по обустройству ливневой канализации, а компанией «Магистраль» уложен первый, выравнивающий слой асфальта. Завершение ремонта ливневки и укладка второго, финишного слоя асфальта запланированы на 2022 год.