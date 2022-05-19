В Вологде на улице Доронинской после подтопления испортился новый асфальт

19.05.2022 [Общество]

Жители Вологды заметили, что после подтопления улицы Доронинской, которую ремонтировали в прошлом году, местами сошел асфальт. Об этом они написали в социальных сетях. 

«Улица Доронинская. Не прошло и полгода после грандиозного „ремонта“. За что подрядчик получил деньги? И когда он будет это переделывать?», — спрашивает в паблике «Онлайн Вологда» Алексей Смирнов.

К своей записи он приложил несколько фотографий, на которых видны повреждения на улице. 

Ранее NewsVo писал, что лицу Доронинскую затопило. Ремонт там был сделан в прошлом году. 

«Улица Доронинская. Ремонт был сделан в прошлом году. Асфальт и бордюры новые, а о дренаже снова никто не позаботился», — такое сообщение появилось в паблике «Подскажите Вологда».

Коммунальщики выехали на место, работы велись в выходные.

«Выезжали две бригады — это четыре специалиста и две единицы техники. Данный участок всегда был проблемным, в этом году его затопило в первый раз», — рассказывает заместитель начальника участка водоотведения поверхностных сточных вод МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Антон Кондратьев.

Напомним, участок улицы Доронинской от улицы Дальней до дома № 57 ремонтировался в прошлом году на средства Дорожного фонда за 51 миллион рублей.

В администрации города Вологды на запрос NewsVo ответили, что ремонт улицы проводит компания «Магистраль»: 

«Заключенный контракт является переходящим, то есть его реализация запланирована в 2021–2022 году. Срок завершения контракта — август 2022 года.  Причем при благоустройстве улицы Доронинской предусмотрено не только асфальтирование, но и формирование системы водоотведения.  Оба вида работ рассчитаны на два года»

В 2021 году на этом участке МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» была выполнена большая часть работ по обустройству ливневой канализации, а компанией «Магистраль» уложен первый, выравнивающий слой асфальта. Завершение ремонта ливневки и укладка второго, финишного слоя асфальта запланированы на 2022 год. В администрации заверили, что в рамках выполнения контракта пострадавший при подтоплении улицы выравнивающий слой асфальта, а также пострадавшие участки дорожного основания будут обновлены. Работы будут сделаны в соответствии со всеми требованиями контракта и нормативов и приняты только при выполнении всех этих условий.

Тэги: дорога, ремонт асфальта

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