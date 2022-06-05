Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»

Основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что у России есть 2−4 года на то, чтобы найти «адекватные решения», чтобы минимизировать последствия санкций.

«Не знаю, даже из нашей панельной дискуссии сегодня видно, что, по-моему, мы не до конца понимаем, что происходит. Мы оказываемся отрезаны от основных поставщиков. Вот вчера „Северсталь“ попала под санкции американские, до этого мы уже три месяца находились под европейскими, и я лично был. Вчера в течение 20 минут [после объявления санкций], как мне сказали коллеги из IT, позвонили коллеги из уважаемых, известных американских компаний — провайдеров софта и сказали, что они больше нас поддерживать не могут», — сказал Мордашов на сессии форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

«Мне кажется, у нас есть, наверное, 2−4 года на то, чтобы найти адекватные решения, но больше времени нет. <…> Как факт, мы все сидим на зарубежном софте, все! У каждого из нас есть компьютер, и на нем стоит не российский софт — это серьезный риск и вызов. Нам нужно как-то решить, что с этим делать», — сказал глава «Северстали».

Мордашов предложил оценить потребности российского бизнеса и определить, какие наработки уже есть в стране. Причем, должны это делать не чиновники.

«Нужно соединить силу государства с частной инициативой. Крайне опасно удариться в тот или иной уклон. <…> Крайне опасно, если инвентаризацию будут делать какие-то записные специалисты и, простите, уважаемые чиновники, министры. Надо привлечь бизнес. Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия», — добавил он.

Ранее NewsVo сообщал, что США ввели санкции против Мордашова, его семью и Северстали.