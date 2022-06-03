Суд отклонил апелляционную жалобу замначальника МИФНС №11 Светланы Ермолиной об изменении меры пресечения

03.06.2022 [Общество]

Вологодский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Вологодского городского суда от 26 мая 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Светланы Ермолиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника МИФНС № 11 по Вологодской области Светланы Ермолиной.

Как полагает следствие, Ермолина за вознаграждение сообщала служебную информацию ограниченного доступа, что позволяло юрлицам избежать налоговых доначислений за НДС.

Ермолина причастность к инкрименируемому ей деянию отрицает, возражала против стражи.

Тэги: чиновники, налоговые преступления, взятки

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