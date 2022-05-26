Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области

Вологодский городской суд сегодня, 26 мая 2022 года, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника МИФНС № 11 по Вологодской области Светланы Ермолиной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Как полагает следствие, Ермолина за вознаграждение сообщала служебную информацию ограниченного доступа, что позволяло юрлицам избежать налоговых доначислений за НДС.

Ермолина причастность к инкрименируемому ей деянию отрицает, возражала против стражи.

«Суд с учётом того, что расследование находится на первоначальном этапе, подозреваемая в силу занимаемой должности может оказать воздействие на подчинённых, которые являются свидетелями по делу, избрал Ермолиной меру пресечения в виде заключения под стражу по 23 июля 2022 года включительно», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Вологодской областной суд в течение 3 дней с момента вынесения.