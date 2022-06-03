В Череповце пятеро организаторов сети подпольных казино получили условные сроки

В Череповце суд вынес приговор шестерым участникам преступной группы, организовавшей сеть подпольных казино. Их признали виновными в незаконном проведении азартных игр.

Как NewsVO сообщал ранее, уголовное дело в отношении подозреваемых возбудили в 2019 году. Мужчин задержали в ходе совместной операции сотрудников регионального СУ СК РФ и УЭБиПК УМВД РФ по Вологодской области.

«Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела организовали и проводили с 2016 года незаконную деятельность по проведению азартных игр в 9 заведениях, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области и в г. Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации „АльфаФортисКорпорейшен“, заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В офисе, куда свозили вырученные в клубах деньги, следователи изъяли 4,5 миллиона рублей и коллекцию старинных монет, стоимостью более 9 000 000 рублей. На имущество фигурантов дела, общей стоимостью более 80 миллионов рублей, был наложен арест. Общий доход от незаконной деятельности составил более 87 миллионов рублей.

Приговором суда пяти осуждённым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от двух до трёх с половиной лет условно и штрафы от 200 до 900 тысяч рублей. Ещё одному обвиняемому суд назначил штраф в один миллион рублей, но с учётом того, что мужчина содержался под стражей в период следствия, его освободили от наказания.