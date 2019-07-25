Испанские монеты XVI века изъяли у организаторов незаконного игорного бизнеса в Вологодской области

Редкие монеты из драгметаллов, ювелирные изделия и 5 млн рублей наличными изъяли следователи у организаторов незаконного игорного бизнеса в Вологодской области. Подпольные казино действовали в Череповце, Устюженском и Кадуйском районах.

- В настоящее время в производстве находится уголовное дело, возбужденное по факту группой лиц незаконной игорной деятельности в городе Череповце, Устюженском и Кадуйском районах. Общая сумма незаконно вырученных средств нами еще устанавливается, но о ее значительности говорит тот факт, что в ходе проведенных по делу обысков у обвиняемых изъяты наличные деньги на общую сумму около 5 млн рублей, 20 наименований ювелирных изделий и драгоценных камней, а также около 700 монет, начиная от испанских дублонов XVI века и заканчивая монетами времен СССР, - рассказал во время коллегии в СУ СК РФ по Вологодской области руководитель регионального следственного управления Эдуард Шрамко.

В настоящее время изъятые монеты и ювелирные изделия находятся на экспертизе. Доказать, что они были куплены именно на преступные доходы, будет непросто.

До конца сентября следователи планируют закончить расследование уголовного дела и направить его прокурору.

Ранее Newsvo сообщал, что двое череповчан организовали в Великом Устюге, Устюжне, Кадуе и Череповце незаконные игровые клубы. В отношении 43-летнего и 37-летнего мужчин, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).