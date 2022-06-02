Netflix купил фильм «Одна», съемки которого проходили в Вологде

Американская компания Netflix ушла из России, но приобрела одну киноленту. Пишет издание Readovka.

Приобретенный российский фильм рассказывает о реальных событиях из жизни советской студентки, упавшей с высоты пяти километров и чудом выжившей после авиакатастрофы на Дальнем Востоке. Главные роли в кинокартине исполнили Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов и Ян Цапник. Некоторые сцены из этого фильма снимали в Вологде.

Напомним, что ушедший из России американский стриминговый сервис недавно заблокировал доступ для российских пользователей.