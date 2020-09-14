«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

Съёмки фильма-авиакатастрофы «Одна» проходили в Вологде в течение двух дней, 12 и 13 сентября. В субботу для этого перекрывали площадь Революции, а в воскресенье съемочная группа переместилась в аэропорт.

По словам сотрудников съемочной бригады, сначала планировалось отвести на Вологду пять дней, потом Роспотребнадзор из-за коронавируса поставил съемки под вопрос, затем все-таки удалось добиться проведения съемок, но количество дней сократили сначала до трёх, а в итоге и вовсе до двух.

- 12 сентября на площади Революции снимали лето 1981-го года. Видимо, современная Вологда не далеко ушла от Благовещенска или Комсомольска-на-Амуре тех времен по благоустройству, - рассказал NewsVo вологжанин Андрей Ястребов, который принимал участие в съемках массовки.

Костюмеры и гримёры подобрали вологодским актерам массовки образы по моде начала 80-х. Фото Андрея Ястребова

По словам Андрея, он попал на съемки случайно. Буквально за несколько часов до их начала он созвонился с представителем съемочной бригады и они предложили ему прийти.

- Я только спросил, можно ли взять с собой дочку, потому что не хочется оставлять её дома, - говорит Андрей. - Мне сказали: «Бери дочь с собой, вдруг кто-то из тех, кто должен прийти, не придёт». И у меня сложилось впечатление, что много кто не пришел. Помню, говорилось, что заявки прислали более шести тысяч человек, в массовке были заявлены около четырёхсот человек, но по факту на съёмочной площадке было не больше сотни. Не знаю, почему так получилось. Возможно, в августе, когда подавали заявки, у людей были планы сниматься, а сейчас все решили, что копать картошку важнее.

В результате Андрей с дочерью Алёной играли роли прохожих на площади Революции.

- Некоторым участникам массовки сразу сказали, что им нужно будет делать в кадре, - поясняет Андрей. – К примеру, дети-пионеры стояли у Вечного огня. Каких-то людей объединяли в пары, и они должны были изображать влюбленных. Но большинству предложили самим придумать, что делать в кадре. Сориентировали только, где именно нужно прогуливаться или находиться. Мне, например, достался угол площади рядом с Бабушкинской библиотекой, а Алёна убежала играть к «пионерам».

Самым трудным для «пионеров» было задание долго стоять у вечного огня. А вот сцена, когда детей попросили просто бегать вокруг «Зуба», далась им легче всего. Фото Андрея Ястребова

Вологодские актеры массовых сцен стали фоном для главных событий фильма.

- В одной из машин, которая ездила кругами по площади, сидела главная героиня, а мы - участники массовки в это время изображали эпоху восьмидесятых у неё за окном.

По словам всех вологодских участников съемок, костюмеры и гримёры фильма «Одна» подбирали очень интересные образы. Некоторые образы были такими яркими и колоритными, что прохожие вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с этими персонажами.

- Мне дали достаточно стандартную одежду, но почему-то в добавок дали кожаную куртку, - рассказывает Андрей. – Может для жителя Дальнего Востока кожанка и была тогда привычной одеждой, но для Вологды это точно был дефицит. Видимо, мой персонаж был довольно обеспеченным человеком. Когда я в этом костюме пришел к гримёрам, на меня посмотрели и сказали: «Ему надо усы». Я очень удивился, конечно, потому что, когда мне, с моей чисто славянской внешностью, приклеили усы и надели кепку, я стал очень похож на продавца арбузов на рынке. И при этом у меня дочь – белокурый ребёнок с голубыми глазами. Представьте, какая странная пара у нас получилась!

Андрей Ястребов и его дочь Алёна в образах героев фильма. Фото Андрея Ястребова

Дочь Андрея Алёна немного переживала из-за той одежды, которую ей подобрали костюмеры.

- Шерстяной свитер сильно кололся, - поясняет Андрей. - А у плаща были рукава-фонарики. И она переживала, что они торчат выше ушей. Я объяснял, что тогда была такая мода. А она: «Дурацкая мода! Я бы в таком ходить не стала». Но она, вообще, не любит привлекать к себе внимание и изначально не стремилась участвовать в съемках. Для неё это не было чем-то особенным. Я пытался донести, что мы попадём в кино, на всю жизнь память останется. А она сказала: «Мне без разницы, кино или не кино, главное, что с тобой за компанию».

Алёна в образе по моде 80-х. Фото Андрея Ястребова

Каждую сцену переснимали много раз

- Когда мы с сыном увидели объявление о кастинге в соцсетях, то отправили заявку ради интереса, не особо надеясь пройти отбор, - рассказывает вологжанка Янина Чепурная. - Отправили письмо и забыли. А потом звонок: «Ваш сын прошел отбор!» Мне сразу сказали, что Владик будет играть пионера. Он так обрадовался, что чуть было не решил, что ему достанется главная роль. Я ему: «Погоди, дружок! До главной роли ещё много лет работать и работать!»

В первый день съёмок актеров массовки попросили прийти в гостиницу «Вологда» к 6:30 утра. На первом этаже у ресторана в большой комнате была оборудована костюмерная. После подбора костюмов актеров отправляли на второй этаж гостиницы, где были оборудованы гримёрные. После этого уже одетых и загримированных актеров отправляли на пятый этаж в комнату ожиданий, откуда потом их автобусом перевозили на место съемки.

- Для Владика самым сложным было то, что приехали мы туда к 6:30, а потом какие-то сцены поменяли местами и детям пришлось ждать до 11 часов, чтобы их загримировали, - рассказывает Янина. - Но, ничего, подождали, зато со всеми нафотографировались, насмотрелись, как люди преображались. Очень интересно было наблюдать за работой гримёров, когда человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим! И вообще, в коллективе была очень доброжелательная атмосфера. Сотрудники для каждого находили доброе слово, подбадривали, смешили.

Всех участников массовки костюмеры переодевали полностью. Из своей одежды у актёров оставалось только нижнее белье.

Дети, игравшие пионеров, снимались в нескольких сценах.

- В первой сцене пионеры переходили дорогу по пешеходному переходу у городской администрации, - рассказывает Янина. - Едут машины, потом регулировщик их останавливает и пионерский отряд с вожатой переходят дорогу по пешеходному переходу. Владика поставили вперёд. Ассистент режиссера потом похвалил его за то, что он такой открытый и живой мальчик, но, правда, сказал, что всё же один дубль он подпортил. Когда собирали массовку, всем объясняли, правило номер один – не смотреть на камеру. А тут ребята шли как раз на камеру, Владик ещё стоял самым первым, видимо, не удержался и посмотрел в камеру. Пришлось переснимать. Они каждую сцену переснимали несколько раз.

Съёмки сцены с пионерами на пешеходном переходе. Владик Чепурной впереди в коричневой курточке. Фото Андрея Ястребова

Самым трудным для «пионеров» было долго стоять у Вечного огня, пока машина с главной героиней несколько раз проезжала мимо. А вот сцена, когда детей попросили просто бегать вокруг «Зуба», далась им легче всего. Они играли, веселились, как будто даже забыли про съёмки.

- Во время съёмок на площади было организовано место для отдыха, - рассказывает Янина. – Со стороны парка, за крестом стояли стулья и большие столы. Всех кормили. В меню было горячее трех видов: плов, сосиска с гречей, сосиска с пюре, салаты двух видов, хлеб, чай, кофе, молоко, печенье. Голодным никого не оставили.

Большинство участников массовки пришли на съемки ради любопытства, потому что, им просто было интересно посмотреть, как происходит этот процесс. Поэтому они достаточно легко отнеслись к каким-то временным неудобствам. А юные актёры очень удивились, когда в конце рабочего дня им заплатили гонорар – полторы тысячи рублей.

- Владик, конечно, устал за день, но говорит, что ему очень понравилось, - рассказывает Янина. – Думаю, что повлияла та доброжелательная атмосфера, которая царила на площадке. А ещё ему понравилось внимание прохожих. Многие хотели сфотографироваться с «пионерами», рассматривали их наряды 80-х годов. Очень много положительных эмоций! Наверное, больше всего внимания зрителей получила женщина, которая играла продавщицу пива у бочки. Не знаю, смогла ли она даже на обед сходить, столько было желающих с ней сфотографироваться. К ней очередь стояла!

Очень доброжелательные люди

- На второй день, в воскресенье, съёмки начались в 4:30 утра. Сначала все собирались снова в гостинице «Вологда», где переодевались и гримировались. Наша группа должна была подойти к 7:20, - рассказывает вологжанка Ирина Неуступова, чей сын Ярослав принимал участие в обоих съёмочных днях. - Для ребёнка длительные ожидания давались непросто. Поэтому пришлось воспользоваться смартфоном и играми. А вот бесконечное повторение дублей для Ярослава совершенно не было проблемой. Он лучше десять часов будет бегать без остановки, чем просто сидеть и ждать.

Ярослав Неуступов в гримёрной, которая была оборудована в гостинице «Вологда». Фото Ирины Неуступовой

По словам Ирины, первый день съемок выдался солнечный, несмотря на то, что дети на улице были в легкой одежде, им было тепло. Но к вечеру ушло солнце и поднялся сильный ветер, тогда ребята начали подмерзать.

- Особенно девочек было жалко, - говорит Ирина. - Мальчишки хотя бы в брюках, а девчонки в гольфиках с голыми коленками. А в воскресенье погода испортилась. Были и дождь, и сильный ветер. А часть съемок снова проходила на улице. Например, снимали эпизод, как герои выходят из аэропорта и садятся в машину. Выходят они, соответственно, вместе с потоком людей. И вот толпа людей выходит из здания, потом возвращается обратно, снова выходит, возвращается и так бесконечное количество раз. А одежда у всех летняя…

После первого дня съёмок Ирина и Ярослав вернулись домой поздно. Уставшие и замёрзшие.

- Я говорю: «Ярослав, может завтра не пойдём?» Но он сказал, что обязательно пойдёт. И даже подъём в 5:30 его не напугал.

Ярослав с актёрами Надеждой Калегановой, Максимом Ивановым и режиссёром Дмитрием Суворовым. Фото Ирины Неуступовой

- В один из перерывов Ярослав подбегает ко мне: «Мама, сфотографируй меня с главными героями!» Я ему: «Ты что? Идёт процесс съёмок! Какое фотографироваться?!» А он: «Я обо всём договорился!» Подхожу, а там режиссёр и двое главных героев стоят и ждут! Режиссёр, конечно, был не очень доволен, и это видно по его лицу на фотографии, но актёры его уговорили. Их многие в тот день просили сделать селфи и они никому не отказывали. Очень доброжелательные люди.

По мнению вологжан, наблюдавших за процессом съёмок со стороны, самый выразительный образ гримёрам и костюмерам получилось создать для женщины, сыгравшей продавщицу пива. Фото Ирины Неуступовой

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