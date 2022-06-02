Продолжается реставрация Дома Лопарева в Вытегре

02.06.2022 [Культура]

Начинается второй этап реставрационных работ на главном учебном корпусе Вытегорского политехнического техникума – памятнике культурного наследия регионального значения, который известен под названием Дом купца Лопарева.

В этом году здесь отремонтируют все оконные проемы, двери, восстановят аттик и балкон на втором этаже, обновят фасады также отреставрируют лестницы и перегородки внутри здания, сообщается на странице техникума в социальной сети.

Фото: Вытегорский политехнический техникум

Это здание было построено в 1902 году на средства купца Лопарева, который был подрядчиком по переустройству Мариинской водной системы, имел до 12 млн.руб капитала. Известно, что он занимался не только торговлей, но и транспортировкой товаров, а также имел свой кирпичный завод, на котором изготавливался так называемый «лопаревский» кирпич, обладавший отличным качеством. 

В этом здании был магазин, со входом со стороны Воскресенского проспекта, а в подвалах и помещениях дворовой части – склады.

Ранее NewsVo рассказывал, что на комплексные ремонтно-реставрационные работы по Дому Лопарева выделена сумма 49,8 млн. рублей по государственной программе «Наследие Вологодчины на 2018–2025 годы.

Тэги: реставрация, Вытегра

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