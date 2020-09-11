Дом Лопарева в Вытегре отреставрируют в 2021-2022 годах

11.09.2020 [Общество]
Дом Лопарева в Вытегре отреставрируют в 2021-2022 годах

Дом Лопарева в Вытегре, памятник архитектуры регионального значения, отреставрируют в 2021–2022 годах. Об этом сообщает Вытегорский политехнический техникум, который сейчас размещается в историческом здании на улице Ленина, 52.

— Комплексные ремонтно-реставрационные работы пройдут в 2021 и 2022 годах на общую сумму 49,8 млн. рублей по государственной программе «Наследие Вологодчины на 2018–2025 годы», — говорится в сообщении техникума.

Обследование здания было выполнено в 2019 году, проведена историко-культурная экспертиза, создана проектно-сметная документация. В 2020 году проведена экспертиза сметной стоимости.

По данным Вытегорского краеведческого музея, здание было построено на средства купца Лопарева в 1902 году. Лопырев был подрядчиком по переустройству Мариинской водной системы, имел до 12 млн.руб капитала, был купцом первой гильдии. Известно, что он занимался не только торговлей, но и транспортировкой товаров, а также имел кирпичный завод, на котором изготавливался так называемый «лопаревский» кирпич, обладавший отличным качеством. В доме был магазин, со входом со стороны Воскресенского проспекта, а в подвалах и помещениях дворовой части – склады.

Тэги: памятники архитектуры, реставрация
Фото с сайта департамента имущественных отношений Вологодской области

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