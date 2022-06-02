В Соколе перебегавший дорогу ребёнок попал под машину

В Соколе семилетний мальчик попал под машину на перекрёстке улиц Советской и Беляева, сообщает GorodVO.

По данным издания, ДТП произошло 1 июня в 19:00. Ребёнок выбежал на пешеходный переход прямо перед автомобилем «Лада Веста». Удар был настолько сильным, что пострадавшего отбросило на несколько метров. Мальчик остался жив, водитель сам отвёз его в больницу и вернулся на место, чтобы дождаться сотрудников ГИБДД.

Ранее NewsVO сообщал, что 1 июня на Окружном шоссе в Вологде девушка попала под машину, перебегая дорогу на красный свет.