В Вологде девушка, перебегавшая дорогу на красный свет, попала под колеса авто

В Вологде 1 июня на Окружном шоссе машина сбила девушку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Момент происшествия попал на городскую камеру Baza.net.

На записи видно, как девушка на перекрестке улиц Окружного шоссе и Ильюшина, не дождавшись буквально несколько секунд разрешающего сигнала светофора, пошла через дорогу на красный. Пытаясь увернуться от одной машины, она побежала и попала под вторую. Девушка осталась жива, несмотря на то, что пережив удар одной машины, отлетела на вторую, от которой до этого увернулась. С травмами различной степени тяжести врачи госпитализировали нарушительницу в больницу.