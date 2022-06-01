Антимонопольщики предупредили мэра Вологды о том, что нельзя ограничивать конкуренцию в сфере питания детей

Вологодское УФАС России предостерегло мэра Вологды о недопустимости ограничения конкуренции и создания дискриминационных условий на рынке поставки продуктов питания и организации питания в образовательных учреждениях города.

Предостережение выдано в связи с тем, что администрацией города Вологды 2 октября 2020 года было принято постановление № 1516, которое устанавливает возможность закупки продуктов питания и услуг по организации питания в образовательных учреждения Вологды у единственного поставщика. По мнению антимонопольщиков это может привести к поставке некачественных продуктов по завышенным ценам. Закупка у единственного поставщика является неконкурентной и создает такие риски.

«Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области предостерегает мэра города Вологды Воропанова С. А. от совершения действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и к нарушению статей 15, 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ „О защите конкуренции“», — сообщили в УФАС.

Ранее NewsVo писал, что родители города Вологды в апреле обратили внимание на изменение меню в детских садах в худшую сторону. Продукты 1 апреля в меню были заменены на более простые и дешевые. Вместо полноценных ужинов в меню появилась каша. Родители попросили изменить меню, вернув его на прежний уровень. Под обращением подписалось около 400 человек. В итоге власти пошли на встречу родителям и с 16 мая питание было изменено. Родители, обсуждая вопрос организации питания с представителями власти, также поднимали вопрос закупочных цен.

В УФАС подчеркивают, что с целью стабилизации экономической ситуации и недопущения роста цен в 2022 году антимонопольный орган уделяет особое внимание на стоимость продуктов питания, в том числе поставляемых по муниципальным контрактам в образовательные и социальные учреждения. Институт предупреждений является предупредительным механизмом, который предотвращает нарушения антимонопольного законодательства. За 5 месяцев 2022 года Вологодским УФАС России выдано 15 предупреждений органам власти, а также муниципальным автономным и специализированным учреждениям.