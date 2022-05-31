В Вологодской области количество курильщиков снизилось на 10%

Начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников рассказал о результатах исследования, которые проводились в Вологодской области с 2009 по 2019 год. Согласно данным исследования количество курящих людей в регионе снизилось на 10%.

31 мая жителей Вологодской области приглашают присоединиться к акции «Освободим Россию от табачного дыма». Ее цель — привлечь внимание к негативным последствиям потребления табака и помочь отказаться от вредной привычки. Поучаствовать в акции можно, разместив фото в социальных сетях с хэштегом #РоссияНеКурит.

«По данным исследований, проводившихся в нашем регионе с 2009 по 2019 годы, доля курящего населения в возрасте от 18 до 69 лет сократилась почти на 10%. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. Скажите свое твердое „Нет“ табаку и никотину!» – призвал начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения области, курение — один из главных факторов риска развития многих неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических и болезней системы кровообращения.