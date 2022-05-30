Segezha Group обучает стратегический кадровый резерв

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») совместно с Высшей школой бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» (Высшая школа бизнеса ВШЭ) приступила к реализации программы обучения кадрового резерва «Лидеры Segezha Group».

Программа, рассчитанная на 8 месяцев, направлена на развитие компетенций и талантов руководителей, формирование у них лидерских качеств, стратегического мышления с фокусом на повышение скорости и эффективности взаимодействия управленческой команды, понимание цикла управления персоналом и своей роли в нем как непосредственного руководителя.

Занятия в Высшей школе бизнеса ВШЭ проходят в смешанном формате - очной и дистанционной форме. В программу включены: индивидуальная и командная работа, лекции топ-менеджмента в формате «Лидеры учат лидеров», где руководители высшего звена рассказывают о своей «истории успеха» и делятся опытом принятия управленческих решений. Основные цели программы: повышение готовности руководителей к переходу на более высокий уровень принятия решений и совершенствование навыков управления людьми.

«Команда лидерской программы отобрана и нацелена на результат. Участники изучат мировой опыт и получат знания о современном инструментарии управления бизнесом в интересах компании. Мы создаём культуру постоянного развития, раскрытия лидерского потенциала руководителей, формирования у них стратегического видения в условиях новой экономической реальности и ожидаем эффект усиления внутренней коллаборации и кросс-функционального взаимодействия. Сегодня важно уметь быстро адаптироваться в новой должности и добиваться высоких результатов в условиях изменений», - подчеркивает вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

«В настоящий момент все бизнесы ищут новые точки опоры и лидеров, способных создать и обеспечить гарантированный результат. Мы собрали лучшие интеллектуальные ресурсы, отвечающие задачам программы. В неё включены блоки по управлению изменениями, дизайн-мышлению, операционной эффективности, росту стоимости бизнеса, управлению результативностью, недирективному лидерству, а также цифровой трансформации. Segezha Group сделала огромный шаг вперед в становлении системы обучения и развития персонала, создала возможности для развития своих лидеров. Любая корпоративная программа – это результат консолидации внутренней и внешней экспертизы, создание условий для серьезных изменений. Быть участником нашей программы – это уникальная возможность изучения нового, создания своего проекта и прочного нетворкинга. Уверена, что это мощная мотивация для того, чтобы создать нечто важное для бизнеса», - отметила директор центра корпоративного обучения, замдекана, профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Наталья Шумкова.

Всего в рамках программы «Лидеры Segezha Group» создано 8 команд. В процессе обучения команды подготовят важные для бизнеса проекты и представят их топ-менеджменту компании.