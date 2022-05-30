Суд вернул в полицию составленный на Шевчука протокол за дискредитацию армии

Дзержинский районный суд Петербурга вернул полиции материалы административного дела в отношении солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука. На Шевчука составили протокол о дискредитации армии РФ после концерта в Уфе.

«Как установил суд, в нарушение требований ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», — сообщает объединенная пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.

Ранее NewsVo сообщал, что после концерта в Уфе силовики в течение часа беседовали с Юрием Шевчуком, после чего составили на него протокол о дискредитации армии. Певец на концерте высказался о том, что такое родина.