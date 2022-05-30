Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание

30.05.2022 [Происшествия]

Выжившая в аварии под Череповцом 16-летняя девочка пришла в сознание, сообщает официальный сайт города.

Как NewsVO сообщал ранее, авария, унёсшая жизни пяти человек, в том числе двоих детей, произошла недалеко от посёлка Малечкино на 129 километре автодороги Вологда — Новая Ладога 29 мая в 11:25. По предварительной информации, 33-летний водитель «Шкода Рапид» при обгоне столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 64-летнего мужчины. Погибли оба водителя и трое пассажиров «Лады»: 33-летняя женщина и два маленьких мальчика.

16-летнюю пострадавшую, которая также находилась в «Ладе», госпитализировали в детскую областную больницу № 2 в тяжёлом состоянии. По словам главврача больницы Валентины Ивановой, её состояние стабильное. Девочку планируют перевести в отделение. С родственниками погибших работают психологи МЧС.

В соцсетях пишут, что до аварии водитель «Шкоды» едва не устроил ещё два ДТП.

«Он, обгоняя меня, чуть не совершил два ДТП. „Аутлендер“ увернулся, еще одной машине пришлось уйти в карман. А с третьей вот что произошло. Он нарушил все, что можно в ПДД», — приводит cherinfo слова одного из комментаторов Кирилла Постнова.

Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Череповецкого района. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцев, у которых есть записи с видеорегистратора, просят позвонить по телефону 8(931)-503-92-09.

Тэги: авария, ДТП, гибель людей, пассажиры, дети
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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