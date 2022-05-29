Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Череповецком районе

В Череповецком районе пять человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении автомобилей «Шкода Рапид» и «Лада Гранта».

Авария произошла недалеко от посёлка Малечкино на 129 километре автодороги Вологда — Новая Ладога 29 мая в 11:25. По предварительным данным, 33-летний водитель «Шкоды» при обгоне столкнулся с автомобилем «Лада», за рулём которого находился 64-летний мужчина. Оба водителя погибли. Остальные погибшие — пассажиры «Лады»: 33-летняя женщина и два мальчика 2018 и 2016 г. р. Ещё одну 15-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмами.

Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Череповецкого района. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.