Вологодские врачи все еще борются за жизнь близняшек, которые родились у пьяной матери в притоне

30.05.2022 [Общество]

Малыши, которые родились у пьяной матери в конце апреля все еще находятся в тяжелом состоянии, сообщает ИА ВологдаРегион.

Месяц врачи областной больницы Вологды спасают новорожденных брата и сестру, которые родились в притоне во время застолья. Ранее NewsVo сообщал, что пьяная мать даже не сразу поняла, что рожает. Пуповину перерезали собутыльники, они же вызвали скорую помощь.Недоношенных малышей с экстремально низкой массой тела доставили в роддом с глубоким переохлаждением, а в их крови нашли лошадиную дозу алкоголя и суррогатов. Один из малышей появился на свет весом 800 граммов, другой — 900 граммов. Их сразу же увезли в реанимацию.

В крови двойняшек были барбитураты (тяжелый препарат для лечения эпилепсии), этиловый и изопропиловый спирты (последний очень токсичен, он входит в состав стеклоомывателей и антисептиков), а также ацетон (его находят у любителей нюхать клей).

«За 30 лет работы в медицине я вижу такое впервые, — признается токсиколог Сергей Дьяков. — 0,5 промилле для взрослого — это легкое опьянение, а для младенца — верная смерть. Еще хуже — антисептики: они больно бьют по мозгу, печени и другим внутренним органам».

Сейчас малыши находятся в больнице под пристальным наблюдением врачей. Прогнозов никаких нет.  В каком состоянии малыши находятся сейчас, попыталось выяснить журналисты ИА «Вологда Регион».

«Дети по-прежнему проходят лечение у нас, в перинатальном центре. Состояние их тяжелое, но стабильное. На свет появились мальчик и девочка с экстремально низкой массой тела. Один ребенок сейчас продолжает находиться в реанимации, другой — на втором этапе выхаживания», — прокомментировал Сергей Маккоев, заведующий отделением реанимации новорожденных перинатального центра Вологодской областной клинической больницы № 1.

Известно, что мать несколько раз появлялась в больнице, один из них в нетрезвом виде. Детей, скорее всего, ей не вернут, а отправят в дом малютки, как только они будут чувствовать себя лучше. 

Тэги: дети, пьяная мать

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