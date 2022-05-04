В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери

04.05.2022 [Общество]

В Вологде врачи спасают двойняшек, которые родились в притоне во время застолья. Пьяная мать даже не сразу поняла, что рожает. Пуповину перерезали собутыльники, они же вызвали скорую помощь.

Недоношенных малышей с экстремально низкой массой тела доставили в роддом с глубоким переохлаждением, а в их крови нашли лошадиную дозу алкоголя и суррогатов, сообщает областная газета «Красный Север».

Это случилось в пятницу, 22 апреля. В перинатальный центр о родах на дому позвонили медики скорой. Вскоре они привезли двух младенцев — девочку и мальчика, завернутых в одеяла.

Как оказалось, 36-летняя мама не знала, что носила двойню: она нигде не наблюдалась, на учете не состояла. Сначала у нее родилась девочка весом около 900 граммов. После на место прибыли медики, они ждали, что у роженицы выйдет послед (плацента), но вместо этого на свет появилось еще мальчик. 

«Младенцы появились на свет очень рано (на 27-й неделе беременности), к нам поступили в критическом состоянии — таких не всегда удается спасти даже в идеальных условиях родильного зала и полной бригады специалистов, — рассказывает Сергей Маккоев, заведующий отделением реанимации новорожденных перинатального центра ВОКБ. — К счастью, головной мозг не погиб. Обоих детишек мы сразу подключили к ИВЛ, ввели обезболивающие и сердечные препараты, купировали холодовую травму (таким малышам нужна температура как минимум 37 градусов тепла). Хотя, возможно, это переохлаждение и спасло двойняшек от смерти в результате отравления».

За все время малыши не издали ни звука.

В крови двойняшек были барбитураты (тяжелый препарат для лечения эпилепсии), этиловый и изопропиловый спирты (последний очень токсичен, он входит в состав стеклоомывателей и антисептиков), а также ацетон (его находят у любителей нюхать клей).

«За 30 лет работы в медицине я вижу такое впервые, — признается токсиколог Сергей Дьяков. — 0,5 промилле для взрослого — это легкое опьянение, а для младенца — верная смерть. Еще хуже — антисептики: они больно бьют по мозгу, печени и другим внутренним органам».

Сейчас малыши находятся в больнице под пристальным наблюдением врачей. Прогнозов никаких нет. 

 

Тэги: дети, пьяная мать
Фото Игоря Аксеновского газета Красный Север

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