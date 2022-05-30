РБК: «Северсталь» снижает производство

30.05.2022 [Экономика]

«Северсталь» может снизить производство на 20-40%, сообщает РБК. Такая же ситуация наблюдается и у других металлургов. 

По данным издания часть оборудования ЧерМК уже находится в простое, а компания испытывает острый дефицит зарубежных запчастей. Металлурги надеются на господдержку. Похожая ситуация сложилась у Магнитогорского меткомбината. Там сокращение выпуска продукции уже составило 40%. В июне предприятие планирует произвести около 550 тысяч тонн стали. При полной загрузке было около 1 млн тонн в месяц.

Ранее NewsVo писал, что металлурги предупредили власти о том, что производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной при текущем налоговом режиме и курсе рубля.

Тэги: «Северсталь»

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