РБК: производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной

26.05.2022 [Экономика]

Производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной при текущем налоговом режиме и курсе рубля, предупреждают металлурги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию исполнительного директора ассоциации «Русская сталь» Алексея Сентюрина. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны.

Ассоциация «Русская сталь» объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz. По данным издания ассоциация предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. 

Алексей Сентюрин утверждает, что некоторые предприятия уже терпят убытки и снижают производство, существуют серьезные риски сокращения персонала. По данным «Русской стали», в мае резко ухудшилось размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке. А на фоне западных санкций многие российские металлурги были вынуждены перенаправить поставки в Китай и другие азиатские страны. Там приходится продавать товар с дисконтом, а в некоторых случаях — даже ниже себестоимости, утверждает Сентюрин.

В марте в ответ на начало военной операции на территории Украины Евросоюз ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Крупнейшим российским экспортером в ЕС была «Северсталь», которая еще до введения запрета прекратила поставки в Европу, потому что ее основной владелец Алексей Мордашов среди первых оказался под санкциями.

Металлургам пришлось переориентировать экспорт на восток. Но при этом, как ранее писал NewsVo, делать большие скидки. 

По данным «Русской стали», доля азиатского направления в экспортных поставках металлургов уже превышает 50% против 10–20% до начала спецоперации на Украине. При этом маржа их отрицательная. На это, в том числе влияет укрепление рубля. При текущем курсе экспортная цена практически равна себестоимости или ниже ее.  

С другой стороны с мая упал спрос на сталь и на внутреннем рынке. По прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), внутренний спрос на сталь в России упадет в 2022 году на 20%, до 35,1 млн т.  В министерстве промышленности и торговли с этим не согласны и предполагают снижение на 10%. 

Тэги: «Северсталь», санкции

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