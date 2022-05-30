В Вытегорском районе из-за холодов рыбаки не успевают освоить квоту на корюшку

30.05.2022 [Общество]

Из-за майских холодов вытегорские рыбаки не успевают освоить квоту на корюшку. Об этом сообщил глава района Александр Зимин.

«Холодный май 2022-го… Вытегоры начало этого месяца весны привыкли связывать с первыми отчетливыми тёплыми деньками, огородными заботами на майские и непременным огуречным запахом корюшки в Вытегре и Озерном Устье, где рыбаки ООО „Онежский“ заняты на промысле этой чисто нашей рыбки. Руководитель этого рыболовецкого предприятия Игорь Андреев во время нашей встречи был невесел: осталось пара дней, а до освоения квоты в 450 тонн далеко. „Такое наше рыбацкое счастье…“ — с грустью сказал Игорь Владимирович», — написал глава района.

Причиной того, что квота не будет освоена, стала холодная погода и количество шуги в устье Андомы. Подобная картина была лет двадцать назад.

Ранее NewsVo сообщал, что май 2022-го года войдет в число самых холодных.

Фото Александр Зимин

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