Текущий май войдет в число самых холодных

23.05.2022 [Общество]

Практически до конца недели в Вологодской области будет совсем не майская погода. 

Сегодня и завтра территория Вологодской области будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов.

Вологодский ЦГМС прогнозирует небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В результате, к утру 24 мая не исключено установление временного снежного покрова на востоке и в центральных районах области. В дневные часы всего лишь +5…+10° тепла.

Начиная со среды (25 мая) начнется постепенное повышение температуры. В ночь на 25 и 26 мая в отдельных районах сохранится вероятность слабых заморозков до 0…-1°. Интенсивность осадков значительно снизится и они пройдут местами, в дневные часы воздух прогреется до +8…+13°.

По предварительным данным, в пятницу и в выходные дни территория Вологодской области окажется под влиянием уже другого циклона с запада. Ветра развернутся на западный, юго-западный направления, в регион начнет поступать более теплый и важный воздух, в дневные часы потеплеет до +15°, в ночные часы окончательно исчезнет угроза заморозков.

В целом, текущий май войдет в число самых холодных. Аналогичная ситуация в регионе отмечалась в 1999 и 2017 годах.

Тэги: непогода

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