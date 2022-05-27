В Вологодской области в 2021 году на 17% увеличилась смертность

Департамент здравоохранения Вологодской области в публичном отчете за 2021 год отметил рост смертности населения.

«По оперативным данным за январь–декабрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 100 тысяч человек населения отмечается рост смертности на 17% с 15,7 до 18,4», — говорится в отчете

При этом рост смертности от болезней системы кровообращения составил 5%, рост смертности от COVID-19 как основной причины в три раза, рост смертности от болезней органов дыхания — 10%.

При этом наблюдается снижение смертности от новообразований на 5,5%, снижение смертности от инфекционных заболеваний на 11%, снижение смертности от травм и отравлений на 4,2% и снижение смертности от мочеполовой системы на 23%.

Стоит отметить, что в 2020 году рост смертности по сравнению с 2019 годом составил 19%.