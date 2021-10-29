Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%

Департамент стратегического планирования Правительства области на основании данных Росстата подготовил доклад о социально-экономической ситуации в Вологодской области на 1 сентября 2021 года.

По данным ведомства в 2020 году естественная убыль населения с января по август составляла 3797 человек. За такой же период этого года она выросла до 6201 человека. Что на 63% больше, чем в прошлом году.

Убыль объясняется двумя факторами. Упала рождаемость. Малышей с января по август в этом году родилось 6896, в прошлом 7198. Смертность, тем временем, увеличилась на 19%.