Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%

29.10.2021 [Общество]

Департамент стратегического планирования Правительства области на основании данных Росстата подготовил доклад о социально-экономической ситуации в Вологодской области на 1 сентября 2021 года.

По данным ведомства в 2020 году естественная убыль населения с января по август составляла 3797 человек. За такой же период этого года она выросла до 6201 человека. Что на 63% больше, чем в прошлом году. 

Убыль объясняется двумя факторами. Упала рождаемость. Малышей с января по август в этом году родилось 6896, в прошлом 7198. Смертность, тем временем, увеличилась на 19%.

Тэги: смертность

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
Мать погибшей Сони Жаворонковой встретилась с журналистами и рассказала о том, как пропала дочь
В Вологде перевозчик, обслуживающий шесть автобусных маршрутов, прекратил свою работу
В правительстве области подтвердили отставку начальника департамента здравоохранения
В Вологодской области задержан член подпольной террористической ячейки
В вологодском управлении ФСИН сменился начальник
В Вологде за один рубль выставят на продажу памятник архитектуры, переживший три пожара

Похожие новости

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

241 человек выздоровел, семь умерли

885
0

18% семей с детьми в Вологодской области относятся к категории малоимущих

72 272 ребёнка в регионе живут в семьях, нуждающихся в соцподдержке. В 2014 году таких детей было всего 2 804

1618
0

В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось

За шесть месяцев в регионе были зарегистрированы 9 584 смертей и 5 084 рождений

5442
0

На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест

В городской администрации заявили, что средства на реконструкцию кладбища уже выделены, чиновники ищут подрядчика

7653
0

Ожидание/реальность: какова реальная статистика смертности от коронавируса в Вологодской области?

NewsVo проанализировал данные об избыточной смертности, данные Росстата и ЗАГСов

5363
0

В 2020 году смертность в России выросла на 18%

Число умерших с коронавирусом за время пандемии превысило 162 тыс. человек

 

759
0

В Вологодской области на каждые три брака приходится по два развода

А показаетли смертности стали превышать рождаемость на 26,2%.

3167
0

В Вологодской области отмечен спад рождаемости

В первом полугодии 2017 года в Вологодской области родилось 6777 детей, что на 1133 ребенка меньше, чем в первом полугодии предыдущего года

2230
2

Естественная убыль населения Вологодской области увеличилась на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

В структуре причин смерти первое место занимают болезни системы кровообращения

7557
9

За полгода в Вологодской области умерло почти на полторы тысячи человек больше, чем родилось

Лидеры по убыли населения – Вашкинский и Междуреченский районы, там умерло в 3 раза больше человек, чем родилось

6714
9

За полгода около сотни вологжан умерли от отравления спиртосодержащими жидкостями

После употребления таких жидкостей выжили только 7% отравившихся

2213
0

Смертность в Вологодской области за год снизилась на 1,3%

Число умерших в январе-мае на 100 человек меньше, чем за этот же промежуток в прошлом году

2136
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как вологжане снимают уровень тревоги в Хэллоуин
С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов
Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%
В Соколе четверо мужчин украли канализационную задвижку местной муниципальной службы
Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья
На объектах «Северстали» выявили 62 нарушения природоохранного законодательства
Житель Иркутска пытался ограбить здание правительства области в Вологде при помощи ворованной болгарки
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1013
0
29.10.2021 [БлогоVO]

Целый месяц не работает насос в КНС, дом 23 б топит сточными водами. Стоит зловоние

61
0
29.10.2021 [Обзор Прессы]

«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах

237
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика