Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды Расул Мусаев.

«На территории Украины погиб вологжанин Расул Мусаев. Ему было 21 год, учился в 20 школе, закончил Вологодский строительный колледж. Присоединяюсь к словам соболезнования родным и близким героя, которые выразил губернатор Олег Кувшинников. У Расула остались родители и брат с сестрой», — написал мэр города Вологды Сергей Воропанов у себя на странице в ВК.