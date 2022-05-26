Компенсация за детские сады останется для всех вологжан, дети которых уже посещают дошкольные учреждения

Департамент образования Вологодской области объяснил, как будут считать компенсацию за детские сады с нового учебного года.

Ранее NewsVo сообщал, что на отчете губернатора Вологодской области в ЗСО был поднят вопрос компенсации платы за детский сад. Компенсация за детский сад будет изменена. Заявил глава региона Олег Кувшинников. Размер ее повысится, но считать ее будут исходя из доходов и критериев нуждаемости. В связи с этим заявлением у родителей возникло много вопросов. Многие переживают, не лишаться ли ее вообще.

«В связи с многочисленными обращениями граждан Губернатором​ области Олегом Александровичем Кувшинниковым принято решение об увеличении размера компенсации родительской платы за детский сад и подготовке постановления Правительства области об увеличении размера данной компенсации. Правительством области подготовлен проект закона области, предусматривающий адресный подход и критерии нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы, которые в соответствии с Федеральным законом регион вправе​ определять самостоятельно. ​Право на получение компенсации будет иметь один из родителей, внесших родительскую плату, в случае ​если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Вологодской области», — ответили в департаменте образования Вологодской области родителям.

​При этом предусматривается сохранение права на получение компенсации родительской платы за лицами, которые не будут подходить под вновь устанавливаемые критерии нуждаемости, но уже являются получателями данной выплаты, до отчисления ребенка из образовательной организации. В целях реализации закона области разрабатывается постановление Правительства области, где будет указан​ алгоритм действий​ для​ получения выплаты. Планируется, что к началу нового учебного года закон вступит в силу.