Компенсация за детские сады останется для всех вологжан, дети которых уже посещают дошкольные учреждения

26.05.2022 [Общество]

Департамент образования Вологодской области объяснил, как будут считать компенсацию за детские сады с нового учебного года. 

Ранее NewsVo сообщал, что на отчете губернатора Вологодской области в ЗСО был поднят вопрос компенсации платы за детский сад. Компенсация за детский сад будет изменена. Заявил глава региона Олег Кувшинников. Размер ее повысится, но считать ее будут исходя из доходов и критериев нуждаемости. В связи с этим заявлением у родителей возникло много вопросов. Многие переживают, не лишаться ли ее вообще.

«В связи с многочисленными обращениями граждан Губернатором​ области Олегом Александровичем Кувшинниковым принято решение об увеличении размера компенсации родительской платы за детский сад и подготовке постановления Правительства области об увеличении размера данной компенсации. Правительством области подготовлен проект закона области, предусматривающий адресный подход и критерии нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы, которые в соответствии с Федеральным законом регион вправе​ определять самостоятельно. ​Право на получение компенсации будет иметь один из родителей, внесших родительскую плату, в случае ​если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Вологодской области», — ответили в департаменте образования Вологодской области родителям. 

​При этом предусматривается сохранение права на получение компенсации родительской платы за лицами, которые не будут подходить под вновь устанавливаемые критерии нуждаемости, но уже являются получателями данной выплаты, до отчисления ребенка из образовательной организации. В целях реализации закона области разрабатывается постановление Правительства области, где будет указан​ алгоритм действий​ для​ получения выплаты. Планируется, что к началу нового учебного года закон вступит в силу.

Тэги: компенсация

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
Одна девушка погибла и две пострадали в ДТП под Кадуем
Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Сокольском районе

Похожие новости

В Вашкинском районе суд увеличил до 100 тысяч рублей сумму взыскания с женщины, чья собака покусала ребёнка

Изначальная сумма компенсации составляла 50 тысяч рублей, но прокурор не согласился с размером взыскания

448
0

В Череповецком районе тракторист через суд взыскал с бывшего работодателя компенсацию морального ущерба за профзаболевание

Сумма компенсации составила 250 тысяч рублей

680
0

В Вожегодском районе предприниматель не выплатил работнику компенсацию за неиспользованный отпуск

Возбуждено уголовное дело

724
0

В Вологде прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу ротвейлера, который покусал пенсионерку

Ведомство просит взыскать с хозяина пса 150 тысяч рублей в пользу 76-летней потерпевшей

926
0

Фотограф через суд взыскал с вологодской компании «Белка-Тур» 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав

Турагентство разместило на своём сайте фотографию Храма Христа спасителя, сделанную мужчиной, без указания авторских прав

1071
0

В Вашкинском районе суд взыскал больше 50 тысяч рублей с женщины, чья собака покусала ребёнка

Инцидент произошёл в селе Липин Бор вечером 19 мая 2021 года

1459
0

За гибель женщины в ДТП житель Белозерска заплатит ее детям 1,6 млн рублей

В настоящее время мужчина отбывает наказание в колонии общего режима

2236
0

Вологжанка через суд взыскала моральный ущерб с родителей мальчика, из-за которого её дочь упала со стула

Сумма возмещения составила 15 тысяч рублей

2128
0

Малоимущим семьям компенсируют расходы за сжиженный газ

Заявления на компенсацию начнут принимать уже 11 декабря

1922
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Segezha Group возводит второй дом из CLT в Соколе
В Кабардино-Балкарии суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать в Украину
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Запасайся и экономь: билайн предлагает вологжанам абонементы на связь
Вологодская городская дума утвердила меры поддержки для граждан, прибывших с Донбасса
Роскомнадзор усилил контроль за блокировками запрещенных сайтов
Малый и средний бизнес адаптируется к новым условиям ведения деятельности
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1496
0
26.05.2022 [БлогоVO]

Не удержался и показываю место, где начинается Сухона

146
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

429
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика