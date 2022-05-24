В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад

На отчете губернатора Вологодской области в ЗСО был поднят вопрос компенсации платы за детский сад. Компенсация за детский сад будет изменена. Заявил глава региона Олег Кувшинников.

Вопрос о компенсации задала депутат Лариса Кожевина. Она сказала, что к депутатам обращаются родители детей, которые просят увеличить средний размер оплаты за детский сад. Напомним, что средний размер оплаты за сад, из которого исходят при расчете компенсации, не менялся в области с 2013 года. По факту родители могут заплатить 2500 рублей за садик, а компенсацию им вернут с 1450 рублей. Родители попросили пересмотреть средний размер, исходя из реалий, написав обращение к депутатам ЗСО и в правительство Вологодской области.

«Я вижу, какая жаркая дискуссия развернулась по поводу родительской платы в регионе. Очень много комментариев в социальных сетях. И я считаю необходимым поддержать предложение по увеличению родительской платы и компенсации из областного бюджета в том числе на питание детей в детских дошкольных учреждениях. Поручил Ларисе Каманиной подготовить предложение о внесении изменений в постановление правительства Вологодской области и считаю целесообразным в соответствии с рекомендациями правительства Российской Федерации внести и режим по доходам населения, в соответствии с доходами наших земляков компенсировать. То есть критерий нуждаемости, как сейчас вводится в законодательные акты Российской Федерации адаптировать и под наше законодательство», — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Изменения в постановление будет внесено в ближайшие сроки.