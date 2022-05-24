В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад

24.05.2022 [Общество]

На отчете губернатора Вологодской области в ЗСО был поднят вопрос компенсации платы за детский сад. Компенсация за детский сад будет изменена. Заявил глава региона Олег Кувшинников. 

Вопрос о компенсации задала депутат Лариса Кожевина. Она сказала, что к депутатам обращаются родители детей, которые просят увеличить средний размер оплаты за детский сад. Напомним, что средний размер оплаты за сад, из которого исходят при расчете компенсации, не менялся в области с 2013 года. По факту родители могут заплатить 2500 рублей за садик, а компенсацию им вернут с 1450 рублей. Родители попросили пересмотреть средний размер, исходя из реалий, написав обращение к депутатам ЗСО и в правительство Вологодской области.

«Я вижу, какая жаркая дискуссия развернулась по поводу родительской платы в регионе. Очень много комментариев в социальных сетях. И я считаю необходимым поддержать предложение по увеличению родительской платы и компенсации из областного бюджета в том числе на питание детей в детских дошкольных учреждениях. Поручил Ларисе Каманиной подготовить предложение о  внесении изменений в постановление правительства Вологодской области и считаю целесообразным в соответствии с рекомендациями правительства Российской Федерации внести и режим по доходам населения, в соответствии с доходами наших земляков компенсировать. То есть критерий нуждаемости, как сейчас вводится в законодательные акты Российской Федерации адаптировать и под наше законодательство», — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Изменения в постановление будет внесено в ближайшие сроки. 

Тэги: детское питание

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Снег выпал в Нюксенском районе Вологодской области 19 мая

Похожие новости

В Вологде услышали родителей и изменили меню в детских садах

Месяц назад на питание поступало много жалоб

1274
0

Уполномоченная по правам ребенка заинтересовалась питанием в детсадах Вологодской области

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова в связи с поступившими обращениями об организации питания детей в дошкольных образовательных организациях на этой неделе изучила питание детей в садиках области

1077
0

Совет по питанию: меню в садах Вологды будет изменено, оплату за сад надо поднимать

Ранее NewsVo писал, что около 400 родителей Вологды написали обращение на все уровни власти о том, что питание в детских садах изменилось

1370
0

Закупки продуктов для бюджетных учреждений в Вологодской области будут проводить централизованно

Это поможет фиксировать цены на продукты питания

1029
0

Представители общественного совета, родители и журналисты посетили Центр социального питания в Вологде

В последние недели учреждение получает множество вопросов от родителей, которые недовольны тем, что с 1 апреля было изменено меню в детских садах

1243
0

Елена Земчихина: вопрос с питанием в детских садах Вологды начали прорабатывать

Жители Вологды, возмущенные ростом платы за детский сад и уменьшением порций еды в садах, обратились к властям

1247
0

Доставку горячей еды детям из неблагополучных семей организуют волонтёры в Вологде

Такую идею им подали вологжане после гибели Сони Жаворонковой

1402
0

В Вологде оштрафовали предпринимателя, поставившего некачественное мясо для питания детей

Изначально поставщика просили оштрафовать на 259 тысяч рублей, но суд, снизил штраф в пять раз

1894
0

Вологодские депутаты приняли законопроект о бесплатном горячем питании учеников начальных классов

"С 1 сентября 2020 года все ученики младшей школы, а это более 60 тысяч детей из 344 учебных заведений, будут получать бесплатное горячее питание", - заявил спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко

1791
0

В Вологде начали выдавать третью партию сухпайков для школьников

Набор продуктов формируется в зависимости от того, сколько дней ребенку осталось учиться

2294
0

Продуктовые наборы для детей-льготников в Вологде с 22 апреля начнут выдавать в школах

Родители должны будут приходить за наборами по графику, чтобы избежать скопления людей

2847
0

В Вологде волонтеры просят помощи в доставке продуктовых наборов школьникам

Помощь требуется в течение пятницы, субботы, воскресенья, то есть с 10  по  12 апреля

2662
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей
11-летний Федор Меркулов из Вологды стал лучшим чтецом России
«Батюшковский бал» пройдет в Вологде в честь 232-летия со дня рождения поэта
Вечер воспоминаний о художнике Михаиле Копьеве пройдет в Вологде 26 мая
Мероприятия, посвященные Дню пропавших детей, проведет «ЛизаАлерт» в Вологде и Череповце 25 мая
Пьяный житель Бабаево поджёг стену магазина
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1380
0
24.05.2022 [БлогоVO]

Хочу признать глубочайшую ошибку

232
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

267
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика