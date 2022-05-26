Запасайся и экономь: билайн предлагает вологжанам абонементы на связь

26.05.2022 [Новости компаний]

Оператор билайн запускает новое предложение для вологжан «Абонементы на 12 месяцев»*. Новые абоненты могут подключиться к тарифным планам «Близкие люди 1», «Близкие люди 2» и «Близкие люди 3» с выгодой 30% от абонентской платы по тарифу на 1 год, если единовременно оплатят услуги связи.

По условиям акции, абоненту необходимо при подключении к билайну пополнить баланс лицевого счета номера телефона на сумму, составляющую 70% от суммы абонентской платы за 12 месяцев. Она зависит от выбранного тарифа. Деньги зачислятся на бонусный баланс и к ним автоматически прибавятся бонусные 30%. Таким образом, оплатив только 70% от полной стоимости, клиент получит возможность целый год не задумываться о ежемесячной абонентской плате по тарифу, при этом пакеты минут и интернета в новом месяце будут обновляться автоматически.

Тарифные планы линейки «Близкие люди», участвующие в акции, дают возможность подключить один дополнительный номер*. Это значит, что, в зависимости от выбранного тарифа, абоненты могут поделиться с родными и близкими гигабайтами мобильного интернета или гигабайтами и минутами голосовой связи. Это может быть удобно тем, кому нужно обеспечить связью, например, супруга, ребёнка или пожилого родственника. Звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включённых в тариф минут и остаются бесплатными даже после исчерпания пакета. Таким образом, можно оставаться с близкими на связи.

 

*С 27.04.2022 по 27.10.2022 для новых абонентов ряда тарифов в ряде городов. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов и расходуется на оплату абон. платы по тарифу. Организатор и условия – на beeline.ru.

**Услуга платная.

Тэги: билайн, тарифы

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
Одна девушка погибла и две пострадали в ДТП под Кадуем
Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Сокольском районе

Похожие новости

Билайн значительно улучшил голосовую связь на трассе Вологда — Череповец

Оператор связи билайн за 2021 и 2022 годы построил новые базовые станции вдоль трассы А-114 Вологда-Новая Ладога от Вологды до Череповца

949
0

Билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

Всего валидацию на онлайн-платформе для профессионального обучения прошли 1572 участника

1163
0

Купи Samsung Galaxy в Билайн вместе с услугами связи и аксессуарами и получи выгоду до 40%

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» стартовала в интернет-магазине и розничной сети оператора

1256
0

Дед Мороз обогнал Снегурочку в новогоднем рейтинге самых интернет-активных сказочных героев

Билайн проанализировал как сказочные герои использовали мобильную связь перед Новым Годом

1065
0

Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое

Билайн дарит своим клиентам возможность получить дополнительные гигабайты интернета, минуты, скидки и множество других подарков к Новому году. Каждый клиент может получить бесплатно до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу

1115
0

Новогодние скидки в Билайн: Samsung Galaxy А51 от 399 рублей в месяц

В преддверии долгожданных праздников Билайн предлагает по-настоящему новогодние скидки более 50% на смартфоны Samsung Galaxy

992
0

Билайн представляет Связь Z

Билайн запускает «Связь Z» – новый продукт для поколения Z, созданный в концепции Zero waste

1466
0

«Билайн» сообщил о запуске 4G в Череповце

В зону действия сети «четвертого поколения» входят все четыре района Череповца

4212
0

«Билайн» отдает интернет навсегда

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет тарифный план «Интернет навсегда», с которым можно пользоваться мобильным интернетом на планшете абсолютно бесплатно

4598
0

4G доступно клиентам «Билайн» в Вологде

В течение первого месяца после подключения к 4G Клиенты «Билайн» могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости без ограничения трафика

2821
0

Космические выходные с "Билайн"!

ООО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), в рамках презентации скоростного 4G Интернета в Вологодской области (мобильного интернета на скорости, не уступающей обычному проводному интернету или WiFi) проводит супер-гонки на радиоуправляемых машинках

2364
0

«Билайн» представляет идеальную новогоднюю пару!

При условии оплаты пакета услуг связи по тарифу «Все за 300» за 600 рублей и услуги «Билайн» ТВ за 300 рублей на два месяца общая стоимость комплекта составляет всего 2490 рублей

2134
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Segezha Group возводит второй дом из CLT в Соколе
В Кабардино-Балкарии суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ ехать в Украину
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Запасайся и экономь: билайн предлагает вологжанам абонементы на связь
Вологодская городская дума утвердила меры поддержки для граждан, прибывших с Донбасса
Роскомнадзор усилил контроль за блокировками запрещенных сайтов
Малый и средний бизнес адаптируется к новым условиям ведения деятельности
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1496
0
26.05.2022 [БлогоVO]

Не удержался и показываю место, где начинается Сухона

146
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

429
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика