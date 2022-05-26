МегаФон поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ, добавив скорость Интернета

26.05.2022 [Новости компаний]

МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая — в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета.

Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях — любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%.

На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее.

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае–июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», — отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.

В конце учебного года наблюдается рост интереса выпускников и преподавателей к сайтам, необходимым для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Так в Вологодской области в марте объем трафика на образовательных ресурсах превысил показатели сентября прошлого года на 91%, в апреле — на 89%, в мае эта тенденция сохраняется. Вероятно, школьники заранее сделали упор на онлайн-подготовке — за 2-3 месяца, а накануне экзаменов больше тренируются офлайн. Чаще всего ученики повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов — в 79% случаев, в остальных –используя ПК, ноутбуки и планшеты. Лидерами по скачиваемому трафику стали интернет — ресурсы: uchi.rusdamgia.rufipi.ru.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный — этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Далее в порядке убывания объема мобильного трафика — Самарская область, Чечня, Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Ингушетия. В Северо-Западном федеральном округе также в лидерах Калининградская и Новгородская области.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов

Тэги: Мегафон, тарифы, скорость интернета
Фото shutterstock

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