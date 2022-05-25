Праздники для детей пройдут в нескольких микрорайонах Вологды 1 июня

В День защиты детей, 1 июня, в нескольких микрорайонах Вологды пройдут праздничные мероприятия. Одним из основных событий станет начало нового сезона проекта «Город детства».

– В 12:00 на 20 площадках «Города детства» начнется праздничная программа. Будут организованы интерактивные игры, мастер-классы, ребята научатся танцевать брейкинг, попробовать себя в воркауте, пройдут квест «Безопасное лето» с сотрудниками полиции. В организации праздников примут участие различные НКО, среди них – «Музей детства» и клуб «Счастливая семья», – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Спортивные праздники начнутся на ФОКОТах в Лосте и Молочном в 12:00.

Концерты танцевальных и вокальных коллективов пройдут вечером с 18:00 до 20:00 у Дворца спорта «Вологда», в Рождественском парке, на площади Федулова, в Кремлевском саду, в парке Ветеранов и во Фрязиновском парке.

В это же время на площади Федулова, в Рождественском парке, у дворца спорта «Вологда» и во Фрязиновском парке развернутся мини-ярмарки, где можно будет приобрести кондитерские изделия, детскую сувенирную продукцию и многое другое.

Такая же ярмарка будет работать с 10:00 до 14:00 на площади Революции.

Выставка «Жизнь в цвете», посвященная 100-летию со дня рождения знаменитого вологжанина, Народного художника РФ Владимира Корбакова, откроется в этот день в 17:00 на Пушкинской аллее у кинотеатра «Ленком». Здесь можно будет увидеть репродукции 16 работ Корбакова, а также детские рисунки участников конкурса «Мой край родной, мой Север милый...». Эта выставка продлится до конца июня.

Помимо этого, праздничные мероприятия к Дню защиты детей подготовили городские библиотеки и Центр культурного развития Вологды.

В остальные дни каникул площадки «Города детства» будут работать по будням с 11.00 до 14.00. Здесь с детьми будут заниматься педагоги и волонтеры.

