20 площадок «Города детства» будут работать в Вологде в июне

Проект «Город детства» в стартует в Вологде 1 июня. В июне в городе будет открыто 20 площадок, а в июле и августе — по 35.

«Летний проект „Город детства“ будет реализован в Вологде уже в 12-й раз. В прошлом году площадки посетили более 26 тысяч детей. Акцент был сделан на спортивную составляющую, потому что физическая активность — залог хорошего здоровья. В этом году ребят также будет ждать много спортивных мероприятий, но основным станет патриотическое направление. Каждая неделя в „Городе детства“ традиционно будет тематической: вожатые и педагоги обсудят с ребятами вопросы безопасности, государственности и народной памяти и истории нашего города, которому в этом году исполняется 875 лет со дня основания Вологды. Будут также недели, посвященные творчеству, профориентации и так далее», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В июне в перечень площадок «Города детства» вошли территории по следующим адресам: ул. Благовещенская, 91, ул. Ветошкина, 50, ул. Гагарина, 13-15, ул. Дальняя, 20г, ул. Добролюбова, 40, ул. Карла Маркса, 117, ул. Конева, 18г, ул. Лаврова, 9а, ул. Ленинградская, 87, ул. Новгородская, 8, ул. Панкратова, 64, ул. Преминина, 10б, ул. Псковская, 8а, ул. Рабочая, 1а, Старое шоссе, 2б, ул. Строителей, 18а, а также пл. Чайковского, Огородный переулок, 3а, Страсбургский сквер и Тепличный микрорайон, 20-21.

Перед стартом проекта готовность площадок была проверена комиссией, в состав которой вошли представители Администрации города, управляющих компаний, ТСЖ и общественных организаций, активисты «Единой России», представляющие проект «Народный контроль».

Ряд территорий был отремонтирован в предыдущие годы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В проекте примут участие порядка 100 волонтеров и 200 педагогов. В конце мая вожатые пройдут обучающий курс по педагогике, детской психологии, организации отдыха и оказанию первой медицинской помощи.

Реализация проекта «Город детства» проходит при поддержке депутатов Вологодской городской Думы от партии «Единая Россия». Они оказывают помощь в оснащении площадок необходимым инвентарем и проведении мероприятий.