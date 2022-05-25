Житель Сокола получил 4,5 года колонии за покушение на убийство коллеги

25.05.2022 [Происшествия]

В Тарногском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Сокола, обвиняемого в покушении на убийство коллеги.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в селе Тарногский Городок в ночь на 19 ноября 2021 года. Подсудимый и 31-летний потерпевший приехали в райцентр работать ремонтниками. Во время распития спиртного на съёмной квартире между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый неоднократно ударил коллегу ножом в грудь и живот.

«Вышеуказанные преступные действия, направленные на убийство, фигурантом не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду того, что он, порезав палец, выронил из руки нож, а также вмешательства посторонних лиц и оказания ему медицинской помощи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд учёл, что мужчина написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, воспитывает малолетнего ребенка, не судим ранее, а также признал вину. При таких обстоятельствах ему назначено наказание в виде четырёх с половиной лет колонии строгого режима. С него также взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Тэги: покушение на убийство, приговор
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Снег выпал в Нюксенском районе Вологодской области 19 мая
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего

Похожие новости

Жительницу Вологды будут судить за убийство знакомой из ревности

Выяснилось, что после она также покушалась на убийство своего сожителя

743
0

В Вологодском районе дачника будут судить за покушение на убийство соседа

В ходе расследования уголовного дела мужчина пояснил, что его дом постоянно подтапливало из-за канав, которые рыл потерпевший

1408
0

В Великом Устюге арестован мужчина, который обстрелял автомобиль знакомых

При допросе он «воздержался от дачи показаний»

1103
0

Житель Вологды из ревности напал с ножом на двоих собутыльников и сожительницу

Один из потерпевших скончался

1773
0

«Понял, что я натворил глупость»: житель Сокола подозревается в покушении на убийство коллеги

Возбуждено уголовное дело

1322
0

43-летний вологжанин напал с ножом на собутыльников

В обстоятельствах инцидента, произошедшего вечером 15 октября, разбираются следователи

2121
0

Житель Шекснинского района получил 7,5 лет колонии за покушение на убийство бывшей жены из ревности

Суд также взыскал с него полмиллиона рублей в пользу пострадавшей

836
0

В Череповце мужчину будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

Ночью 13 декабря 2020 года он связал и поджёг собутыльника

2003
0

Жителя Вологодского района осудили за причинение смертельной травмы и покушение на убийство

Ночью 18 ноября 2020 года он нанёс ножевые ранения двум потерпевшим, один из которых убежал с места происшествия и скончался от полученной травмы

1259
0

Житель Усть-Кубинского района отправится в колонию за покушение на убийство соседки

В сентябре 2020 года он выстрелили в голову потерпевшей из самодельного однозарядного пистолета, который нашёл в лесу

1262
0

В Череповце пенсионера приговорили к 6,5 годам колонии за покушение на убийство жены

По версии следствия, мужчина поссорился со своей женой, и в ходе конфликта схватил ее двумя руками за шею

824
0

23-летнего жителя Вологодского района будут судить за убийство и покушение на убийство

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года

1620
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Президент поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%
Выставка фотографий мастеров с фестиваля «Город ремесел» открылась в Вологде
Благотворительный забег «Бежим во имя добра» пройдет в Вологде 5 июня
Андрей Луценко: «Доходная часть бюджета области пополняется рекордными темпами»
Выставка работ мастеров народных художественных промыслов открылась в Вологде
Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе
Житель Сокола получил 4,5 года колонии за покушение на убийство коллеги
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1436
0
25.05.2022 [БлогоVO]

Если на Ягорбе и мало птиц, то на берегу на причалах птиц заметно больше

186
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

367
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика