Житель Сокола получил 4,5 года колонии за покушение на убийство коллеги

В Тарногском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Сокола, обвиняемого в покушении на убийство коллеги.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в селе Тарногский Городок в ночь на 19 ноября 2021 года. Подсудимый и 31-летний потерпевший приехали в райцентр работать ремонтниками. Во время распития спиртного на съёмной квартире между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый неоднократно ударил коллегу ножом в грудь и живот.

«Вышеуказанные преступные действия, направленные на убийство, фигурантом не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду того, что он, порезав палец, выронил из руки нож, а также вмешательства посторонних лиц и оказания ему медицинской помощи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд учёл, что мужчина написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, воспитывает малолетнего ребенка, не судим ранее, а также признал вину. При таких обстоятельствах ему назначено наказание в виде четырёх с половиной лет колонии строгого режима. С него также взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.