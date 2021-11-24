«Понял, что я натворил глупость»: житель Сокола подозревается в покушении на убийство коллеги

В Тарногском Городке следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Сокола, подозреваемого в покушении на убийство коллеги.

По версии следствия, подозреваемый и 21-летний пострадавший приехали в райцентр, чтобы работать ремонтниками.

«В ночь на 19.11.2021 они отдыхали и распивали спиртное в съемном жилье. В ходе возникшей ссоры мужчина, 25 лет неоднократно ударил ножом в грудь и живот 21-летнего вологжанина, причинив ранения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О происшествии заявили свидетели. Пострадавшего госпитализировали. Он проходит лечение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Подозреваемый задержан и заключён под стражу. Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.