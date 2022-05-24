Пьяный житель Бабаево поджёг стену магазина

24.05.2022 [Происшествия]

В городе Бабаево суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Т., который поджёг стену магазина и скрылся с места преступления.

Мужчина был пьян. Возгорание потушил прибывший на место охранник ЧОП.

«Т. добровольно признался в совершении преступления, явился с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления, вину полностью признал, в содеянном раскаялся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что мужчина впервые совершил преступление и возместил причинённый поджогом вред, суд принял решение прекратить уголовное дело в его отношении в связи с деятельным раскаянием.

Тэги: поджог, магазин, суд, прекращение уголовного дела

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Снег выпал в Нюксенском районе Вологодской области 19 мая

Похожие новости

В Череповце задержали подростков, пытавшихся поджечь здание военкомата

Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. Юношам по 16 лет

2219
0

В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат

По этому адресу находится несколько госучреждений. В мэрии города сообщают, что от атаки неизвестных пострадал Росреестр, а не военкомат

4155
0

В Череповце ночью сгорел автомобиль Ford Focus

Предварительная причина возгорания — поджог

1289
0

Неизвестные пытались спалить жителя Верховажского района в своем доме

Происшествие случилось накануне в селе Чушевицы

2337
0

Череповчанин получил условный срок за угрозы убийством и поджог квартиры знакомой

Суд взыскал с него 220 тысяч рублей компенсации материального ущерба в пользу потерпевшей

780
0

Несколько строений уничтожены огнем на дачном участке в Череповецком районе

Пожарные не исключают версию поджога

975
0

В Вологде сгорел красный «Ситроен C4»

Предварительная причина пожара — поджог

1171
0

В Вологде неизвестные подожгли дом на улице Некрасова

Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров

2291
0

Дачный дом сгорел в Вологодском районе в результате поджога

Происшествие случилось в воскресенье, 13 марта, в восьмом часу вечера в СНТ «Березка»

1188
0

Жителя Тотьмы приговорили к обязательным работам за отказ дать показания суду

Мужчина был свидетелем по уголовному делу в отношении знакомого, который поджёг его дом

1452
0

Ночью в Вологде на улице Разина неизвестные подожгли ларек

Пострадавших нет

1955
0

В Устюженском районе полицейский организовал поджог машины, чтобы помочь знакомому предпринимателю устранить конкурентов

Уволенного со службы подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 35 тысяч рублей

1930
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей
11-летний Федор Меркулов из Вологды стал лучшим чтецом России
«Батюшковский бал» пройдет в Вологде в честь 232-летия со дня рождения поэта
Вечер воспоминаний о художнике Михаиле Копьеве пройдет в Вологде 26 мая
Мероприятия, посвященные Дню пропавших детей, проведет «ЛизаАлерт» в Вологде и Череповце 25 мая
Пьяный житель Бабаево поджёг стену магазина
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1380
0
24.05.2022 [БлогоVO]

Хочу признать глубочайшую ошибку

232
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

267
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика