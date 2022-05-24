Пьяный житель Бабаево поджёг стену магазина

В городе Бабаево суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Т., который поджёг стену магазина и скрылся с места преступления.

Мужчина был пьян. Возгорание потушил прибывший на место охранник ЧОП.

«Т. добровольно признался в совершении преступления, явился с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления, вину полностью признал, в содеянном раскаялся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что мужчина впервые совершил преступление и возместил причинённый поджогом вред, суд принял решение прекратить уголовное дело в его отношении в связи с деятельным раскаянием.