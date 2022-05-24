«Чистый дом»: пора сказать «стоп» борщевику Сосновского

24.05.2022 [Новости компаний]

В борьбе с опасным растением главное не упустить время. Опасный для человека сорняк с каждым годом захватывает в Вологодской области все большие территории. Если в 2005 году борщевик Сосновского произрастал на площади в 925,3 гектаров, в 2015 году на площади в 3 тысячи гектаров, то в 2022 году эта цифра выросла в пять раз.

От опасного растения страдает сегодня не только Вологодчина, но и другие регионы. О предотвращении распространения сорного растения сегодня говорят уже на федеральном уровне.

Что касается Вологодчины, то если с 2016 по 2017 годы на борьбу с борщевиком из областного бюджета было выделено 6,1 млн. рублей, то в 2022 г выделено 77,8 млн рублей. Об этом сообщил жителям области начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.


До того момента как растение пойдет в рост, нужно уже начинать вести с ним борьбу. Тогда она будет эффективной и быстрее приведет к желаемому результату.

 — Первую обработку надо делать пока борщевик еще не вырос. Когда вырастет, то будет уже поздно, — говорит генеральный директор компании «Чистый дом» Елена Козлова.

В самой компании, имеющей силы технические и кадровые, а также многолетний успешный опыт по борьбе с опасным сорняком, хорошо знают, как надо вести эффективную борьбу с борщевиком Сосновского.

 — Этот борщевик очень живучий, его ни в коем случае нельзя косить, так как после косьбы он еще быстрее растет. Корень, который будет скошен, даст еще несколько почек, в итоге растение еще быстрее пойдет в рост. — рассказывает генеральный директор компании «Чистый дом». — – — Мы сами готовим смеси из разных гербицидов, в частности используем смесь в которую входят три препарата: основной - универсальный гербицид «Торнадо 500», и добавки в виде катализатора активатора ускоренного внедрения средства в обрабатываемые растения и закрепителя в почве.


Процесс борьбы с опасным растением выглядит следующим образом. Участок обрабатывается специальным препаратом, который попадая на лист растения, впитывается в него, после чего проходит в корневую систему и там начинает выжигать корень. Кстати, вот в этом и заключается главное отличие данного препарата от тех, которые раньше использовались для обработки территорий. Он сжигает не листья, не наземную часть растения, а корень, что блокирует появление новых семян. При правильной концентрации препарата данный способ считается высокоэффективным. Обработка участка не менее трех раз в течение года дает стопроцентный результат.

 — В борьбе с этим опасным растением главное, не упустить время. Нельзя все пускать на самотек, борщевик разрастается очень быстро,- говорит гендиректор «Чистого дома» Елена Козлова. — Он уже захватил на Вологодчине огромные площади. И если не принимать срочные меры ситуация дальше будет только усугубляться. Пыльца борщевика ветром распыляется на расстоянии до 5 километров.


Помимо экологических проблем борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу здоровью человека. Попадание сока растения на кожу человека приводит к сильнейшим ожогам по типу химического. Заросли борщевика Сосновского поблизости от жилых домов могут спровоцировать возникновение аллергии. Большую опасность растение представляет для детей, которые не зная об ядовитых и токсичных свойствах сока и пыльцы растения, зачастую играют в его зарослях. Подобные игры могут закончиться трагично. Поэтому нельзя ждать, пока грянет гром, надо действовать.

Компания ООО «Чистый Дом» принимает заявки на обработку от борщевика от физических и юридических лиц по тел.:

8(8172) 999–888, 8–921–238–07–87, 8–921–238–07–86
[email protected]
ООО «Чистый Дом».

Реклама. Фото: ООО «Чистый Дом»

Тэги: борщевик

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