В районах Вологодской области из-за холодов возобновили отопительный сезон

24.05.2022 [Общество]

В районах Вологодской области из-за низкой температуры возобновили отопительный сезон. 

О включении отопления сообщили в администрации Шекснинского и Кадуйского районов.

Администрация Шекснинского района приняла постановление, которое возобновляет отопительный сезон до 29 мая. В постановлении главы района говорится, что в связи с наступлением резкого похолодания решено возобновить отопительный период 2021-2022 года на период с 24.05.2022 года по 29.05.2022 года в детских дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях здравоохранения, учреждениях культуры, объектах жилищного фонда и иных объектов на территории сельских поселений Никольское, Нифантовское, Сиземское, Железнодорожное, Чуровское, Угольское, Чебсарское Шекснинского муниципального района. При этом сроки отопительного сезона могут быть изменены в оперативном порядке.

О включении отопления в домах Кадуя и Хохлово также сообщила глава Кадуйского муниципального района Светлана Грачева, глава Бабаевского района Юрий Парфенов и другие руководители районов. Череповец и Вологда не отключали отопление и последние две недели продлевают отопительный сезон.

Ранее NewsVo сообщал, что май 2022 года в Вологодской области по мнению синоптиков войдет в историю, как один из самых холодных.

Тэги: отопительный сезон

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