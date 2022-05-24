Презентационно-сервисный центр вновь заказывает сувениры на 1 млн рублей

Презентационно-сервисный центр вновь решил закупиться сувенирами. Закупка на «Выполнение работ по изготовлению представительской (сувенирной) продукции» появилась 23 мая. Начальная цена контракта — 1 140 074 рублей.

Аукцион должен состояться 3 июня.

Будущему подрядчику надо будет поставить 48 панно в технике печать на холсте, 50 пакетов, 43 футболки с графическим изображением достопримечательностей города Вологды, столько же бейсболок и брелоков со встроенным фонариком, столько же рюкзаков, 27 штук различной сувенирной упаковки, две статуэтки из стекла с лазерной гравировкой, 50 подставок для планшетов, 40 бутылок для воды с изображением товарного знака Вологодской области, 25 текстильных сувениров, 70 дождевиков, столько же зонтов, 100 ручек и ежедневников, два панно в технике финифти с достопримечательностями Вологодской области, 15 сувенирных наборов открыток, 65 кружек сувенирных разных видов, 5 панно из кружева.

Дизайн-концепция сувениров должна быть согласована с заказчиком.

Ранее NewsVo писал, что в апреле презентационно-сервисный центр на покупку сувениров планировал потратить более 2 млн рублей. На сайте госзакупок также был объявлен аукцион на выполнение работ по изготовлению представительской (сувенирной) продукции. В итоге контракт был заключен с ООО «Издательский дом «Череповецъ» на сумму 1,9 млн рублей.