Презентационно-сервисный центр вновь заказывает сувениры на 1 млн рублей

24.05.2022 [Общество]

Презентационно-сервисный центр вновь решил закупиться сувенирами. Закупка на «Выполнение работ по изготовлению представительской (сувенирной) продукции» появилась 23 мая. Начальная цена контракта — 1 140 074 рублей.

Аукцион должен состояться 3 июня. 

Будущему подрядчику надо будет поставить 48 панно в технике печать на холсте, 50 пакетов, 43 футболки с графическим изображением достопримечательностей города Вологды, столько же бейсболок и брелоков со встроенным фонариком, столько же рюкзаков, 27 штук различной сувенирной упаковки, две статуэтки из стекла с лазерной гравировкой, 50 подставок для планшетов, 40 бутылок для воды с изображением товарного знака Вологодской области, 25 текстильных сувениров, 70 дождевиков, столько же зонтов, 100 ручек и ежедневников, два панно в технике финифти с достопримечательностями Вологодской области, 15 сувенирных наборов открыток, 65 кружек сувенирных разных видов, 5 панно из кружева.

Дизайн-концепция сувениров должна быть согласована с заказчиком. 

Ранее NewsVo писал, что в апреле презентационно-сервисный центр на покупку сувениров планировал потратить более 2 млн рублей. На сайте госзакупок также был объявлен аукцион на выполнение работ по изготовлению представительской (сувенирной) продукции. В итоге контракт был заключен с ООО «Издательский дом «Череповецъ» на сумму 1,9 млн рублей

Тэги: госзакупки, траты

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Снег выпал в Нюксенском районе Вологодской области 19 мая
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»

Похожие новости

Вологодское УФАС России второй раз аннулировало закупку на 54 миллиона рублей в рамках «Комфортной городской среды»

Предмет закупки —  благоустройство центральной части села Верховажья

301
0

Вологодское УФАС отменило многомиллионную закупку на поставку медоборудования для Череповецкой горбольницы

Предметом закупки являлась поставка рентгенодиагностического комплекса

1079
0

В Вологодской области установили дополнительные случаи закупок у единственного поставщика

В правительстве области сообщают, что это антикризисная мера

885
0

Вологодское УФАС аннулировало многомиллионную закупку на ремонт дворов в Соколе

В документации было выявлено множество нарушений

874
0

Товары местных производителей для садов и школ будут закупать по прямым контрактам

Изменения вступят в силу с 1 января следующего года

717
0

Закупки продуктов для бюджетных учреждений в Вологодской области будут проводить централизованно

Это поможет фиксировать цены на продукты питания

1029
0

В здании правительства Вологодской области капитально отремонтируют подвал

На работы выделено около 6 млн рублей

823
0

Полмиллиона рублей потратят вологодские чиновники на питание на своих мероприятиях

Контракт на услуги по обеспечению питанием делегаций заключен с ПАО «Северсталь»

1748
0

На здоровье: ФОК в Тоншалово за 150 млн рублей ввели в эксплуатацию с нарушениями

Документы, подтверждающие это, появились на сайте госзакупок

1520
0

Более 2 миллионов рублей планирует потратить презентационно-сервисный центр на покупку сувениров

В списке статуэтки, панно, ежедневники и многое другое

883
0

73,6 млн. рублей на закупку лекарств пациентам-льготникам дополнительно выделили из бюджета Вологодской области

На такие траты региону пришлось пойти из-за роста цен на лекарства

1005
0

Чиновники Великоустюгского района заказали банкет на полмиллиона рублей и цветов на 250 тысяч

Средняя цена банкета на одного человека - 2200 рублей

2416
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Никольском районе раскрыли кражу опоры линии электропередач
Эксперты ответили в чем польза и вред от «крепкого рубля»
Житель Грязовецкого района насмерть забил собутыльника молотком
«Чистый дом»: пора сказать «стоп» борщевику Сосновского
6 медалей завоевали вологжане на Кубке России по ездовому спорту
В Череповецком районе из-за неисправного камина произошёл пожар в частном доме
В районах Вологодской области из-за холодов возобновили отопительный сезон
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1366
0
23.05.2022 [БлогоVO]

Только подзатихли страсти по Костяевской дороге, как новое происшествие

638
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

231
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика