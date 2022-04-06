Более 2 миллионов рублей планирует потратить презентационно-сервисный центр на покупку сувениров. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ по изготовлению представительской (сувенирной) продукции.

Заказчик - Презентационно-сервисный центр Вологодской области. Начальная цена контракта - 2 122 941 рублей 30 копеек. Аукцион должен быть завершен 7 апреля этого года.

На 2 миллиона рублей ПСЦ планируют купить 10 фарфоровых статуэток «Кружевница». Статуэтки должны представлять из себя девушку в традиционном народном костюме конца XIX века Вологодской губернии, плетущую кружева.

Также будет заказано несколько сувенирных комплектов. Первый - подстаканник ручной работы с ажурной рельефной высечкой товарного знака правительства Вологодской области со стаканом. Второй - кружка с блюдцем-крышкой и чайник. Третий - стаканы для воды с товарным знаком.

Кроме этого, заказано 10 металлических панно художественной резки с ручной гравировкой герба Вологодской области. Такое же количество панно заказано в технике ручного кружева. Еще столько же репродукций картин с изображением архитектурных памятников Вологодской области и 30 вышитых панно.

Также планируется закупить 5 обложек для документов из натуральной кожи с декорированием из кружева, 5 кружевных брошей, 350 разных магнитов, 300 ежедневников с бархатной обложкой, 3 деревянных куба-трансформера, 600 футболок и бейсболок, 100 брелоков, ручки, карандаши, 50 пледов, 50 фаянсовых кружек, стилизованных кружевным орнаментом по борту чашки непрерывной полосой и 200 пакетов.

Ранее в 2018 году NewsVo проверил некоторые госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области, однако для нас так и осталось загадкой, на что были потрачены миллионы бюджетных рублей. Мы решили посмотреть, что закупается на миллионы рублей, однако доказательств правомерности таких бюджетных трат так и не увидели. Позже этот материал Презентационно-сервисный центр пытался удалить через суд. Но суд встал на сторону журналистов.

Newsvo также писал, как победителями в аукционах ПСЦ становятся одни и те же фирмы.



