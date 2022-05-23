Совладелец «ФосАгро» передал свою долю жене

23.05.2022 [Политика]

Владимир Литвиненко передал жене 20,60% доли "ФосАгро", которой он владеет. Об этом сообщается на сайте компании. 

«ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что Владимир Литвиненко уведомил компанию об изменении доли в акционерном капитале «ФосАгро» с 20,98% до 0,39%», — говорится в сообщении.

Литвиненко — ректор Петербургского горного университета, в котором защищался Владимир Путин, неоднократно возглавлял рейтинг самых богатых ректоров страны. В апреле 2021 года он впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,5 млрд. 

Ранее NewsVo сообщал, что Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 160 россиян из-за проведения Россией военной спецоперации в Украине. Среди которых оказался глава ФосАгро Андрей Гурьев. В этот же день он ушел в отставку. 

Тэги: Фосагро, санкции

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