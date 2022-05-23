Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления

Мэр города Вологды Сергей Воропанов предложил проголосовать за отключение отопления в Вологде.

Голосовалка открыта на странице мэра в ВК.

«Снова на повестке дня вопрос отключения отопления. По календарю уж лето на пороге, а прогноз погоды совсем не радостный. Сегодня от 0 до 5 градусов тепла. Пора или нет отключать тепло, вот в чем вопрос. Ваше мнение, вологжане?», — написал Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде пока не определились с датой окончания отопительного сезона.

Сергей Воропанов просит проголосовать: оставлять отопление еще на неделю или пришло время отключать батареи. По правилам, отопление отключают, когда в течение 10 дней среднесуточная температура составляет 8 градусов.