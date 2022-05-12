В Вологде решение о дате окончания отопительного сезона не принято

12.05.2022 [Общество]

В Вологде пока не определились с датой окончания отопительного сезона. Об этом сообщила депутат Вологодской гордумы Елена Земчихина. 

«Вчера вечером в одном из СМИ появилась информация об отключении отопления в Вологде 12 мая. Как оказалось, автор нашел данные на официальном сайте Администрации города. Только не обратил внимания на время публикации — 2021 год. Новость быстро разлетелась по сайтам и группам в социальных сетях. Мы второй день связываемся с руководителями этих информационных ресурсов и просим убрать эти публикации», — написала депутат у себя на странице в социальной сети Вконтакте.

Она пояснила, что на сегодня решение о дате окончания отопительного сезона не принято. Впереди неделя дождей, а дальше почти нулевые ночные температуры. 

В администрации города Вологды также пояснили, что в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с пятницы, 13 мая, и на протяжении следующей недели ожидаются дожди. А начиная со вторника, 17 мая, по прогнозам синоптиков, ночные температуры будут опускаться до +1-3 градусов по Цельсию. Днем воздух будет прогреваться максимум до +12, а в некоторые дни и только до + 9 градусов по Цельсию. С учетом дождей и повышенной влажности условия недостаточно комфортные для отключения отопления.

Напомним, в соответствии с нормативами завершение отопительного сезона происходит, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне + 8 градусов по Цельсию не менее 5 дней.

Ранее NewsVo сообщал, что отопление в Вологодской области школы, сады и больницы будут отключать только по заявлениям руководителей.

Тэги: отопление, отопительный сезон

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского
В центре Вологды машина провалилась в асфальт
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района
В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
17-летний подросток погиб в ДТП в Белозерском районе
В Вытегре автомобиль ДПС вылетел в кювет
Вологодским росгвардейцам, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины, вручили награды

Похожие новости

Жительнице Череповецкого района вернули деньги за незаконные начисления платы за тепло

Общая сумма дополнительных начислений составила 56 тысяч рублей

1788
0

Второй день без отопления и горячей воды остаются жители нескольких домов в Соколе

Причиной стал прорыв на магистральном трубопроводе

2358
0

В школе в Сокольском районе дети занимались физкультурой в холодном спортзале

Суд запретил использовать спортзал, а также раздевалки в течение ближайшего месяца

1295
0

Тепло в квартирах вологжан должно появиться в течение трех – четырех дней

В настоящее время в областном центре отопление подключено уже в большинстве детских садов

1530
0

В Соколе к замене старых теплосетей приступили только после вмешательства прокуратуры

Речь идет о замене проблемных участков тепловых сетей по улицам Мусинского и Менделеева 

1593
0

С 1 июля в Вологде подорожают отопление и подогрев воды

Рост составит около 2%

1621
0

В Кадуе включили в тариф на отопление стоимость ремонта сетей, которого не было

Нарушения выявила прокурорская проверка

1330
0

В Вытегре коммунальщиков привлекут к ответственности за холод в квартирах жителей

Была проведена прокурорская проверка

1683
0

Вологодский губернатор объяснил рост платы за отопление в регионе сильными морозами

«Смею вас уверить, что как только морозы закончатся, сразу же будет снижена температура теплоносителя до оптимальной, и плата резко упадет», — заявил Кувшинников

3040
0

В Никольске устанавливают резервный котел на городской котельной

Он будет использоваться, в основном, в осенний и весенний периоды

944
0

В Череповце из-за прорыва трубы на 40 минут отключили отопление в моногоспитале

За все это время, как отмечают в департаменте здравоохранения, температура в помещениях медучреждения не опускалась ниже 20 градусов

1208
0

Из-за аварии на теплосети в Вологде без отопления остаются девять зданий

Среди них детский сад, здание судебных приставов и семь жилых домов

2738
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на обочинах дорог валяются бетонные блоки с арматурой, жители бьют тревогу
В Великом Устюге на публичный отчет главы района пригласили определенных людей
В Тотьме служебный пёс Арно помог задержать подозреваемого в краже из магазина
Историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября
Коронавирус в Вологодской области никуда не делся, но временно ослаб
В Вологде три человека пострадали при столкновении «КИА Спектра» и автобуса ПАЗ
Ремонты дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стартовали в Вологде
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

2186
0
15.05.2022 [БлогоVO]

После Дня Победы. Только факты

520
0
12.05.2022 [Обзор Прессы]

Ноль эмоций

31
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика