В Вологде решение о дате окончания отопительного сезона не принято

В Вологде пока не определились с датой окончания отопительного сезона. Об этом сообщила депутат Вологодской гордумы Елена Земчихина.

«Вчера вечером в одном из СМИ появилась информация об отключении отопления в Вологде 12 мая. Как оказалось, автор нашел данные на официальном сайте Администрации города. Только не обратил внимания на время публикации — 2021 год. Новость быстро разлетелась по сайтам и группам в социальных сетях. Мы второй день связываемся с руководителями этих информационных ресурсов и просим убрать эти публикации», — написала депутат у себя на странице в социальной сети Вконтакте.

Она пояснила, что на сегодня решение о дате окончания отопительного сезона не принято. Впереди неделя дождей, а дальше почти нулевые ночные температуры.

В администрации города Вологды также пояснили, что в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с пятницы, 13 мая, и на протяжении следующей недели ожидаются дожди. А начиная со вторника, 17 мая, по прогнозам синоптиков, ночные температуры будут опускаться до +1-3 градусов по Цельсию. Днем воздух будет прогреваться максимум до +12, а в некоторые дни и только до + 9 градусов по Цельсию. С учетом дождей и повышенной влажности условия недостаточно комфортные для отключения отопления.

Напомним, в соответствии с нормативами завершение отопительного сезона происходит, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне + 8 градусов по Цельсию не менее 5 дней.

Ранее NewsVo сообщал, что отопление в Вологодской области школы, сады и больницы будут отключать только по заявлениям руководителей.