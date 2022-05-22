В Вологодской области задержан мужчина, который целый месяц скрывался после двойного убийства

22.05.2022 [Происшествия]

В деревне Шеломово Шекснинского района задержали мужчину, скрывшегося после двойного убийства.

Ранее NewsVo писал, что в одном из домов в деревне Горка были обнаружены тела 57-летнего мужчины и 52-летней женщины с ножевыми ранениями. Местные жители сообщили, что к убийству могут быть причастны двое ранее судимых мужчин. Одного из них полицейские задержали в Череповце. Он сказал, что преступление совершил его друг — житель села Покровское, который скрылся с места происшествия.

С 22 апреля продолжались поиски подозреваемого в убийстве. 22 мая шекснинская газета «Звезда» сообщила, что по неофициальным данным, сотрудники уголовного розыска задержали в ходе спецоперации в деревне Шеломово Юрия Белова. Анонимный источник утверждает, что его задержали на квартире местного выпивающего элемента за распитием ликера. 

Тэги: убийство

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы
В Череповце нашли потерявшегося девятилетнего мальчика, он ночевал под мостом

Похожие новости

В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде

Расследование уголовного дела продолжается

3014
0

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде

Подозреваемого в преступлении задержали. Он сознался в содеянном.

2449
0

Жительницу Вологды будут судить за убийство знакомой из ревности

Выяснилось, что после она также покушалась на убийство своего сожителя

715
0

Житель Бабушкинского района заявил об убийстве жены, чтобы припугнуть её за грязную посуду и неприготовленный обед

За заведомо ложный вызов спецслужб суд оштрафовал его на 1000 рублей

1013
0

В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве

В начале мая мужчину видели местные жители

2211
0

Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде

Раскрыть преступление помогли записи с видеокамер и ветеринары

3591
0

Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе

Расследование уголовного дела продолжается

3678
0

Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде

Тела обнаружил глава семейства

3240
0

Жителя Череповца будут судить за убийство сожительницы пятилетней давности

Изначально он отрицал свою причастность к преступлению, но следователям удалось собрать доказательства его вины

1266
0

Завершилось следствие по делу об убийстве 23-летней вологжанки

По мнению следователей, ее во время ссоры убил 27-летний знакомый

3195
0

В Ульяновске в детском саду мужчина убил двоих детей и няню

Мотивы преступления неизвестны

1721
0

В Шексне ищут подозреваемого в двойном убийстве

Он может скрываться в лесах

2087
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Водитель из Архангельской области погиб на трассе в Харовском районе
В Вологодской области задержан мужчина, который целый месяц скрывался после двойного убийства
Вологодское «Динамо-М» вышло в полуфинал Кубка России по футболу
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Одна девушка погибла и две пострадали в ДТП под Кадуем
В Череповце пропала 13-летняя девочка
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1274
0
22.05.2022 [БлогоVO]

Борщевик вологодский, центральный

311
0
19.05.2022 [Обзор Прессы]

Из пылищи — в грязищу

731
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика