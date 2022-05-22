В Вологодской области задержан мужчина, который целый месяц скрывался после двойного убийства

В деревне Шеломово Шекснинского района задержали мужчину, скрывшегося после двойного убийства.

Ранее NewsVo писал, что в одном из домов в деревне Горка были обнаружены тела 57-летнего мужчины и 52-летней женщины с ножевыми ранениями. Местные жители сообщили, что к убийству могут быть причастны двое ранее судимых мужчин. Одного из них полицейские задержали в Череповце. Он сказал, что преступление совершил его друг — житель села Покровское, который скрылся с места происшествия.

С 22 апреля продолжались поиски подозреваемого в убийстве. 22 мая шекснинская газета «Звезда» сообщила, что по неофициальным данным, сотрудники уголовного розыска задержали в ходе спецоперации в деревне Шеломово Юрия Белова. Анонимный источник утверждает, что его задержали на квартире местного выпивающего элемента за распитием ликера.