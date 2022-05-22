В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего

22.05.2022 [Общество]

Жители Вытегорского сообщили о том, что неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации на территории Украины военнослужащего Антона Зернова. 

«Друзья, обращаюсь ко всем жителям Вытегорского района. Сегодня посетили могилу нашего Антона в с. Девятины. От увиденного до сих пор «волосы дыбом». Совершено надругательство на могилой Героя, который погиб при спецоперации в Украине. За что ему был присвоен орден Мужества посмертно. В чем надругательство? Был унесён флаг ВДВ с могилы Антона Зернова. Что сподвигло на такой «подвиг» людей, кто это сделал? Непонятно. Но просьба, верните на место этот флаг, это флаг нашего Антошки!!! Зачем он вам? да еще и с кладбища. Слов нет…и эмоций то же…», — написала жительница Вытегорского района в группе Вытегра-Вытегорский КОЛОКОЛ.

Ранее NewsVo писал, что в Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района Антон Зернов. О гибели солдата сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля.

Тэги: вандалы, военная спецоперация

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