В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района

06.04.2022 [Общество]

В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района Антон Зернов.

О гибели солдата сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

«Сегодня в Вытегорский район пришла трагическая новость: в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк, уроженец посёлка Депо, военнослужащий ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации Зернов Антон Сергеевич. Не найти слов, которые могли бы утешить родных бойца», — написал глава района, передав соболезнования родным и близким. 

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля.

Тэги: военная спецоперация

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