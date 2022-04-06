В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района Антон Зернов.

О гибели солдата сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

«Сегодня в Вытегорский район пришла трагическая новость: в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк, уроженец посёлка Депо, военнослужащий ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации Зернов Антон Сергеевич. Не найти слов, которые могли бы утешить родных бойца», — написал глава района, передав соболезнования родным и близким.