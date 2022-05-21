Житель Вологды украл два кошелька из квартиры соседки

21.05.2022 [Происшествия]

В Вологде кинолог Максим Снегов и служебная собака Царина помогли установить личность подозреваемого в краже из квартиры местной жительницы.

Потерпевшая заявила о пропаже двух кошельков с деньгами. Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей. Она также пояснила, что чужие люди к ней не приходили, но накануне пропажи в гости заходил сосед. Царина привела полицейских в соседнюю квартиру, где и были обнаружены украденные кошельки.

«Подозреваемый, 30-летний сосед заявительницы сознался в содеянном, пояснив, что потратил все денежные средства на продукты питания и алкоголь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал, что Царина помогла найти пропавшего подростка.

Тэги: кража, кошелек, уголовное дело, полицейская собака
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы
В Череповце нашли потерявшегося девятилетнего мальчика, он ночевал под мостом
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области

Похожие новости

В Череповце лжеврачи украли больше 150 тысяч рублей из квартир двоих пенсионеров

Пострадали 93-летний мужчина и 83-летняя женщина

637
0

Вологжанин украл из парфюмерного магазина два флакона женских духов

Задержавшим его полицейским он пояснил, что это его любимый аромат

777
0

Житель Вологды пытался украсть бутылку спиртного из магазина и подрался с охранником

После он украл телефон у таксиста. Подозреваемого задержали росгвардейцы.

665
0

В Тотьме служебный пёс Арно помог задержать подозреваемого в краже из магазина

Добычей несовершеннолетнего злоумышленника стали крепкий алкоголь, ящик пива, сигареты и три шоколадных батончика

608
0

Житель Вологды пытался украсть сыр из супермаркета на улице Северной

Задержавшим его росгвардейцам он пояснил, что собирался перепродать украденное

1065
0

В Вологде служебный пёс Гай помог установить подозреваемого в краже детской коляски

Мужчина сдал украденное в металлолом и выручил 50 рублей

1164
0

Жительница Вологды украла бутылку спиртного из супермаркета на улице Конева

Задержавшие девушку росгвардейцы выяснили, что несколькими часами ранее она уже выносила неоплаченный алкоголь из того же магазина

1157
0

Житель Вологды украл из супермаркета гриль-духовку

Росгвардейцы задержали его на соседней улице

821
0

В Череповце двое мужчин отключили освещение на стройке и украли 60 метров кабеля

Сумма ущерба составила 46 тысяч рублей

834
0

Житель Тарногского района отправится в колонию за кражу денег с найденной на улице банковской карты

Суд также признал его виновным в краже 4000 рублей из куртки собутыльника

1150
0

В Вологде служебная овчарка Центавр помогла найти подозреваемого в краже телефона

Собака привела полицейских в ломбард, куда злоумышленник пытался сдать гаджет

787
0

В Никольском районе женщина украла у пенсионерки больше 100 тысяч рублей и кофту

36-летнюю подозреваемую задержали

802
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде двое мужчин пострадали при пожаре в котельной на улице Клубова
В Череповце задержали водителя с поддельными правами
Житель Вологды украл два кошелька из квартиры соседки
В Череповце пьяный мужчина устроил дебош в хостеле
875 юных вологжан вступили в ряды Российского движения школьников
В Вологде пенсионерка пострадала в ДТП с участием автобуса и иномарки
В Белозерске пьяный водитель въехал в забор жилого дома
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1180
0
21.05.2022 [БлогоVO]

Вчера медведь в очередной раз попался в объектив вблизи деревни Васняково

175
0
19.05.2022 [Обзор Прессы]

Из пылищи — в грязищу

562
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика