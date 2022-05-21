Житель Вологды украл два кошелька из квартиры соседки

В Вологде кинолог Максим Снегов и служебная собака Царина помогли установить личность подозреваемого в краже из квартиры местной жительницы.

Потерпевшая заявила о пропаже двух кошельков с деньгами. Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей. Она также пояснила, что чужие люди к ней не приходили, но накануне пропажи в гости заходил сосед. Царина привела полицейских в соседнюю квартиру, где и были обнаружены украденные кошельки.

«Подозреваемый, 30-летний сосед заявительницы сознался в содеянном, пояснив, что потратил все денежные средства на продукты питания и алкоголь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал, что Царина помогла найти пропавшего подростка.