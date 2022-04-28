В Вологде служебная собака по кличке Царина помогла найти пропавшего подростка

В Вологде полицейский-кинолог Максим Снегов со служебной собакой по кличке Царина помогли найти пропавшего 15-летнего подростка.

Мать школьника пояснила, что он ушёл гулять вечером. Она работала в ночную смену и, придя домой, узнала, что сын не вернулся. Царина привела полицейских во двор дома на улице Южакова, где находился подросток.

«В беседе с полицейскими мальчик пояснил, что накануне вечером пошел гулять с друзьями и обещал родителям вернуться в определенное время, однако, забыв о времени, подросток побоялся идти домой, решив, что родители могут его отругать», — сообщает УМВД РФ по Вологде.

Школьника доставили домой.