В Вологде служебная собака по кличке Царина помогла найти пропавшего подростка

28.04.2022 [Общество]

В Вологде полицейский-кинолог Максим Снегов со служебной собакой по кличке Царина помогли найти пропавшего 15-летнего подростка.

Мать школьника пояснила, что он ушёл гулять вечером. Она работала в ночную смену и, придя домой, узнала, что сын не вернулся. Царина привела полицейских во двор дома на улице Южакова, где находился подросток.

«В беседе с полицейскими мальчик пояснил, что накануне вечером пошел гулять с друзьями и обещал родителям вернуться в определенное время, однако, забыв о времени, подросток побоялся идти домой, решив, что родители могут его отругать», — сообщает УМВД РФ по Вологде.

Школьника доставили домой.

Тэги: потеряшки, подросток, служебный пес
фото отдела УМВД РФ по Вологде

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