Правительство РФ создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины

20.05.2022 [Общество]

Правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины, сообщают Известия со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

– Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы, – заявил 20 мая Хуснуллин.

Также сообщается, что Минстрой РФ начал оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Точные суммы, которые потребуются на восстановление региона, пока не называются.

Вице-премьер РФ посетил Мариуполь и Волноваху 8 мая специально, чтобы лично оценить объем восстановительных работ. Он сказал, что ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города предстоит в короткие сроки.

МЧС Донецкой Народной Республики с 1 мая начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. Пока спасатели разбирают завалы в жилых кварталах при помощи специальной техники.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине.
 

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Тэги: военная спецоперация, спецоперация

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